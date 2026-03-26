¿Bogueto LGBT? Captan beso presuntamente con un hombre y redes estallan: “No es muy de gangster”

El Bogueto no solo sorprendió con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Eso sí es de gangster, también provocó revuelo en redes sociales tras el estreno del video oficial de su canción “Cállate y bésame”, donde aparece una escena que muchos interpretaron como un presunto beso entre dos hombres.

Mientras algunos aseguran que el cantante urbano “cumple el sueño de varios”, otros aplauden que apueste por una narrativa distinta dentro del reggaetón mexicano. Aunque la pregunta sigue en el aire: ¿fue real el beso?, ¿fue actuación?, ¿o solo una provocación artística? ¡Esto es lo que sabemos!

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El cantante sufrió de un robo en su casa / Instagram

¿Cuántas canciones tiene el nuevo disco del Bogueto y qué estilo domina en Eso sí es de gangster?

El cantante urbano Bogueto estrenó esta semana su tercer álbum de estudio, Eso sí es de gangster, un proyecto que representa una evolución clara tanto en lo musical como en lo personal. El material incluye 23 canciones que recorren distintos estados de ánimo y muestran nuevas facetas del artista.

Lejos de limitarse a la fiesta, el disco se enfoca en temas como la superación personal, la familia y el crecimiento emocional, sin perder la esencia del reggaetón mexa que lo llevó al éxito. Un detalle que llamó la atención fue la portada del álbum, donde aparece cargando a su hija, una imagen cargada de simbolismo que refuerza esta nueva etapa.

Dentro del tracklist, destaca la colaboración con Xavi en el tema “50/50”, producido por Saibu, uno de los sencillos que formaron parte de la promoción previa al lanzamiento y que rápidamente se colocó entre lo más escuchado por sus fans.

Sin embargo, el foco mediático terminó desviándose hacia uno de los estrenos visuales más comentados del álbum.

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¿El Bogueto habría besado a un hombre en el video oficial de “Cállate y bésame”? La escena que desató polémica

El estreno del video oficial de “Cállate y bésame” del Bogueto fue el detonante de la polémica. Aunque se trata de una canción en solitario, sin colaboración con otros artistas, lo que más llamó la atención no fue ni la letra ni el vestuario del cantante, sino una escena específica dentro del clip.

El video se desarrolla en una noche de fiesta y excesos, donde hombres y mujeres beben, conviven, juegan y se besan. Desde el inicio queda claro que la narrativa es abierta y provocadora, mostrando parejas tanto heterosexuales como del mismo sexo.

En una de las escenas más comentadas, el Bogueto se acerca a un amigo que está sentado, se coloca junto a él y, tras intercambiar unas miradas, ambos se funden en un beso. La escena, vista sin contexto, dio pie a que muchos aseguraran que el cantante besó a otro hombre.

No obstante, algunos usuarios más detallistas señalaron que, aunque en la primera toma parece claramente un hombre, en planos posteriores la persona podría ser una mujer caracterizada de hombre, ya que el cabello aparenta ser peluca y la barba deja de verse completamente real.

Aun así, la ambigüedad fue suficiente para incendiar las redes. Muchos aplaudieron la visibilidad a la comunidad LGBT sin miedo ni caricaturización, mientras que otros simplemente se sorprendieron por ver a un artista del género romper con ciertos estereotipos que aún persisten dentro del reggaetón.



“Eh eh eh eso no es de gánster mi BOGUETO”

“Jajaj pensé que sí era un vato pero es morra caracterizada de vato”

“Bogueto dijo GAY RIGHTS”

“Qué cool que un artista del urbano mexicano haya apostado por un video con temática LGBT. GRANDE BOGUETO”

“Ahuevo representando a una comunidad, te pasaste, te apoyamos”

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Letra de “Cállate y bésame” de El Bogueto: ¿de qué trata la canción?

Más allá del video, la canción “Cállate y bésame” de el Bogueto, narra un encuentro casual entre dos personas que no se conocen del todo, pero que conectan físicamente en una noche sin compromisos. El tema gira en torno al deseo, el escape emocional y el momento, sin promesas ni planes a futuro.

En la letra, el Bogueto describe una historia donde el se... y el alcohol funcionan como distracción para sanar heridas emocionales, dejando claro que se trata de algo pasajero.

La canción fue lanzada hace apenas 18 horas y ya supera las 56 mil visualizaciones, confirmando que, polémica o no, el tema logró captar la atención del público.

Esto dice la letra:

Soy tú sin nada y tú como sin nada,

no sé cómo te llamas, pero te vi en mi cama.

Sexo y alcohol pa’ sanar el corazón,

quiere pasarla, cabrón, y olvidar ese cabrón.

Pa’ que la noche no se vaya,

quédate, mami, ni sé cómo te llamas.

Espérate… seguro que se va y te extraña,

yo lo sé, tan chula y como que te engañan.

Cállate y bésame, bésame, bebé,

silencio y bésame, báilame otra vez.

Tú tranquilízate, véncelo, bebé,

cállate y bésame, bésame otra vez.

Me dijo: “no pasa seguido, pero le gusté”,

que niña de casa, no va pa’l motel.

Tan rico que estuvo y no tengo su cel,

no sé si mañana la vuelvo a ver.

Si me dejas, te vuelvo a comer,

si me dejas, yo lo vuelvo a hacer,

si en tu vida vuelvo a aparecer,

seguro me vas a besar otra vez.

Me vas a besar otra vez,

me vas a besar otra vez,

me vas a besar otra vez.

Cállate y bésame, bésame, bebé,

silencio y bésame, báilame otra vez.

Tú tranquilízate, véncelo, bebé,

cállate y bésame, bésame otra vez.

Bésame y no di nada,

besamos aunque no seamos nada,

que el mundo se acaba.

Y antes de que te vayas,

déjame un beso que me dure hasta el lunes,

hoy te llevo, no te vas a ver,

más rica en persona que nude, no lo dudes.