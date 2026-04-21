Actor LGBT de contenido exclusivo es atacado con navaja y lo hospitalizan de emergencia: ¿De quién se trata?

Un actor perteneciente a la comunidad LGBT y de contenido exclusivo fue brutalmente atacado en el rostro con una navaja, lo que lo dejó gravemente herido y hospitalizado de emergencia. ¿Quieres saber de quién se trata y cómo se encuentra de estado de salud? Aquí te damos los detalles de este hecho que casi termina en tragedia.

El actor LGBT de contenido exclusivo fue atacado en el rostro y revelaron su estado de salud. / Foto: X/@TyRoderickX.

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¿Quién es el actor LGBT de contenido exclusivo que fue atacado en el rostro?

Ty Roderick, actor LGBT de contenido exclusivo, originario de Estados Unidos, fue atacado de manera brutal con una navaja en el rostro durante el fin de semana pasado.

El hecho le provocó lesiones de gravedad, por lo que inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano para su pronta atención, terminando internado por las heridas que presentaba.

De acuerdo con versiones de la familia de Roderick, el hombre fue agredido por la espalda en múltiples ocasiones, lo que derivó otras complicaciones como un pulmón colapsado, pero las heridas de gravedad se encuentran en el rostro.

Agregaron que el ataque fue repentino y violento durante el fin de semana pasado.

El actor LGBT de contenido exclusivo presenta complicaciones en el rostro. / Foto: X/@TyRoderickX.

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¿Cuál es el estado de salud de Ty Roderick, quien fue atacado con una navaja?

Las complicaciones de salud de Ty Roderick, actor LGBT de contenido exclusivo, quien fue atacado con una navaja, se encuentran principalmente en el rostro y necesitará una cirugía reconstructiva.

La tarde de este martes 21 de abril, en sus redes sociales oficiales, señaló que necesitará una operación para arreglar adecuadamente su boca y lesiones faciales.

Agregó que, en un principio, los doctores tuvieron problemas en la manera en que fue cocida.

“Actualización: Acabo de enterarme de que necesitaré cirugía reconstructiva para arreglar adecuadamente mi boca y lesiones faciales. Hubo algunos problemas con la forma en que se cosió inicialmente, así que este es el siguiente paso. Centrándose en la curación y en avanzar. Gracias por el apoyo”. Ty Roderick.

Update: Just found out I’ll need reconstructive surgery to properly fix my mouth and facial injuries. There were some issues with how it was initially stitched, so this is the next step. Focusing on healing and moving forward. Thank you for the support.💙 — Ty Roderick (@TyRoderickX) April 21, 2026

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¿Qué dicen las autoridades tras el ataque al actor Ty Roderick?

Hasta el momento, las autoridades y policías estatales de Estados Unidos no han identificado a la o las personas que realizaron el ataque al Ty Roderick, actor LGBT de contenido exclusivo.

Señalaron que, durante el ataque, el actor quedó inconsciente y testigos lo hallaron con las heridas en la espalda y con sangre en la boca, por lo que llamaron a los servicios de emergencia locales.