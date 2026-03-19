Pablo Cheng celebrará XV años a los 69 con vestido y reviven su polémica participación en la película Pink

El comediante Pablo Cheng anunció que celebrará una fiesta temática de “quince años” a sus 69 años. La convocatoria fue difundida a través de sus redes sociales, donde el actor, conocido por su frase “¡Oh, cielos!”, invitó al público a sumarse a la celebración, la cual incluirá vestuario alusivo a una quinceañera. La noticia generó diversas reacciones en plataformas digitales, especialmente dentro de la comunidad LGBT+ en México.

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Pablo Cheng / Instagram

¿Por qué Pablo Cheng celebrará sus XV años a los 69 años?

De acuerdo con los videos publicados por el propio Pablo Cheng, la celebración responde a una propuesta humorística y paródica, se realizará el próximo 21 de marzo en Villahermosa, Tabasco. En el material difundido, el actor presenta la fiesta como un evento de gran escala, con elementos característicos de una fiesta tradicional de quince años, como vestido, chambelanes y temática formal.

El comediante incluso ironizó sobre la supuesta presencia de figuras internacionales como Paris Hilton, Sofía Loren y Michael Jackson, lo que reforzó el tono humorístico del anuncio. En sus declaraciones, también mencionó la posibilidad de contar con múltiples chambelanes, haciendo énfasis en el carácter festivo del evento.

La celebración está programada para llevarse a cabo en un restaurante-bar de Villahermosa, donde se espera la asistencia de seguidores y público interesado en la propuesta escénica del comediante.

Va haber estrellas como Paris Hilton, Sofía Loren y Michael Jackson, Va a haber muchas, muchas estrellas por ahí festejando mis quince años. ¡Clara de huevo, mana!” Pablo Cheng

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¿Quién diseñó el vestido de quinceañera de Pablo Cheng?

Como parte de la preparación del evento, Pablo Cheng acudió a una prueba de vestuario con el diseñador Zeus de la Vega, quien ha sido reconocido por confeccionar atuendos para celebraciones de este tipo.

El proceso fue compartido en contenido audiovisual, donde se observa al actor probándose un vestido diseñado especialmente para la ocasión. Durante estas apariciones, Cheng mantuvo el tono humorístico al referirse al atuendo y a la supuesta exclusividad del diseño.

El diseñador es recordado por haber participado en la confección del vestido de Rubí Ibarra García, cuya celebración se viralizó a nivel nacional en años anteriores. Este antecedente fue retomado en las conversaciones sobre el evento de Cheng.

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15 años de Pablo Cheng / Captura de pantalla

¿Por qué la comunidad LGBT+ reaccionó a la fiesta de Pablo Cheng?

Las reacciones en redes sociales no se limitaron al anuncio del evento. Parte de la conversación se centró en la participación del actor en la película Pink, estrenada en 2016, cuya temática abordó la adopción homoparental.

En aquellos momentos, la trama de la cinta generó polémica en su momento, ya que planteaba posibles afectaciones en menores criados por parejas del mismo sexo. Este enfoque fue señalado por activistas y colectivos como problemático, al considerar que difundía estigmas sobre la diversidad familiar.

A raíz de este antecedente, algunos usuarios retomaron el tema tras el anuncio de la fiesta, lo que derivó en críticas hacia el actor. Otros sectores, en cambio, se enfocaron en el carácter humorístico del evento y en la trayectoria del comediante.

Sin embargo, en su momento, el propio Pablo Cheng emitió declaraciones en entrevistas posteriores en las que reconoció que no anticipó el impacto del proyecto. En dichas declaraciones, el actor señaló que aceptó el papel sin dimensionar las posibles consecuencias en la percepción sobre la comunidad LGBT+. También indicó que su participación en la cinta ocurrió sin prever el alcance que tendría dentro de las discusiones sobre derechos y representación.

“Acepté el papel sin dimensionar el daño que podía causar en la lucha por los derechos de nuestra comunidad” Pablo Cheng

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