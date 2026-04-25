Jacob Elordi protagoniza escenas ardientes con actor mexicano, ¿enamorados? ¡Uno de ellos habla!

Jacob Elordi sin duda es uno de los actores más aclamados y populares actuales. Además de las buenas interpretaciones que ha dado el nominado al Premio Oscar recientemente por su papel en ‘Frankenstein’, también se destaca por su galanura.

Entre los proyectos próximos del joven artista, se encuentra una cinta LGBT con la que grabó escenas candentes con un actor mexicano y que muchos fans de ‘El stand de besos’, serie con la que se volvió popular, esperan. Acá te contamos sobre esta esperada cinta. ¿Se enamoraron?

Jacob Elordi ha destacado en el mundo de la actuación por sus proyectos y uno en marcha es donde interpretará a un personaje de la comunidad LGBT. / Foto: IMDB.

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¿Quién es el actor mexicano que compartirá escenas candentes Jacob Elordi en una película?

Se trata de Diego Calva, donde el mexicano comparte escenas candentes y otras no tanto con Jacob Elordi.

Diego Calva tendrá escenas candentes con Jacob Elordi en la cinta ‘Indomables’. / Foto: Instagram/diegocalva.

La cinta ‘Indomables’ llegará en algún punto de este 2026 sin que hasta el momento haya una fecha oficial confirmada, pero Diego Calva y Jacob Elordi compartirán no solo escenas y pantalla, también momentos candentes entre los artistas.

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¿Qué dijo Jacob Elordi sobre las escenas candentes con Diego Calva durante el rodaje?

Jacob Elordi habló sobre las candentes escenas que compartió con Diego Calva en la cinta ‘Indomable', donde ambos interpretan a personajes de la comunidad LGBT.

Tal parece que ambos actores tuvieron que mentalizarse y hablar sobre la cercanía y escenas subidas de tono que tendrían.

En una entrevista para Vanity Fair, Jacob Elodi compartió que tanto él como el mexicano se prepararon intensamente para estas escenas.

“Tuvimos una semana de preparación intensiva en la habitación del motel, y Dan (el director) nos dio mucha libertad para experimentar y encontrar ese amor dentro de esas cuatro paredes” Jacob Elordi.

Por lo tanto, para lograr la química que se vivirá en la pantalla grande, Jacob y Diego tuvieron qué hablar al respecto para darle realismo a la escena candente que nadie se querrá perder. ¡Pero no se enamoraron en la vida real!

“Indomables” o por su nombre en ingles ‘On Swift Horses’ se tratará de una cinta de drama romántica ambientado en los años cincuenta.

El contexto de la película será de una pareja que busca una vida tranquila en California tras la guerra.

La llegada de Julius, el personaje que interpretará Jacob Elordi, desestabiliza el matrimonio de la pareja, formando un peligroso triángulo amoroso.

Jacob Elordi y Diego Calva tendrán una escena LGBT muy candente en la cinta ‘Indomables’. / Foto: Redes sociales.

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¿En qué proyectos ha estado Jacob Elordi?

Jacob Elordi comenzó su carrera en papeles de series y actualmente tiene una destacada carrera en películas. Entre sus proyectos y apariciones se encuentran:



Cumbres Borrascosas.

Frankenstein.

Saltburn.

Euphoria.

El stand de los besos.

Historias de la Morgue.