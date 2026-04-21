Gael García Bernal discute con fan en pleno restaurante, ¡lo acusó de burlar su privacidad! ¿Hubo golpes? VIDEO

El actor mexicano Gael García Bernal, ícono del cine nacional e internacional, protagonizó un polémico momento en un restaurante, luego de que un fan lo grabara. El incidente ya es viral, pero mientras unos lo defienden, otros tantos lo critican. Te mostramos lo sucedido.

Gael García Bernal / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Gael García Bernal y un fan?

En el vídeo que ya es viral en redes sociales, se observa al actor Gael García Bernal en un restaurante, compartiendo mesa con más personas.

De manera repentina, un fan se acerca a la mesa del actor y mientras lo graba, decide saludarlo. La molestia de García Bernal no radicó en el saludo, si no en ser grabado “sin su consentimiento”.

" ¿Cómo estás? Gusto en saludarte ”, dijo el fan del intérprete.

La respuesta de Gael fue clara y concisa: “ ¿Por qué me estás grabando? A la próxima pregúntame antes”, dijo molesto.

El seguidor intenta justificar su acción asegurando que solo quería saludarlo y expresarle su admiración. Sin embargo, la reacción del actor fue firme desde el inicio, dejando claro que no estaba de acuerdo con ser grabado sin previo aviso, generando un debate en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Gael García Bernal sobre su discusión con un fan?

El actor Gael García Bernal no ha hecho más comentarios en torno a este conflicto que se generó con un fan en el restaurante, pues su postura fue clara desde un principio.

Internautas también se han enfrentado en redes sociales, ya que aseguran que sí fue una forma invasiva de acercarse al actor, pero otros creen que los artistas se deben a la gente, por lo que tendría que haber sido más accesible:



“ Creo que fue muy amable para la forma que lo abordó. Ser fan no te da derecho a invadir su espacio ”, dijo Rey grupero en comentarios.

”, dijo Rey grupero en comentarios. “ Se pregunta y después se graba ” y,

” y, “ Se enoja porque lo graban sin su consentimiento no porque lo saluden ”.

Al momento de esta nota, no ha habido una nueva declaración del actor, pero el momento ya es viral en plataformas digitales.

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GaelGarcía / IG

¿En qué películas ha participado Gael García Bernal?

Gael García Bernal inició su carrera en la televisión mexicana durante su adolescencia, pero su salto a la fama llegó con la película Amores Perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu.

A partir de entonces, se consolidó como uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel global, participando en cine independiente, producciones de Hollywood y proyectos internacionales. Además de actuar, también ha incursionado como director y productor.

Ha sido nominado y ganador de diversos premios internacionales, incluido un Globo de Oro por su trabajo en televisión.

Algunas de las películas más importantes en las que participó son:



Amores perros ,

, Y tu mamá también ,

, El crimen del padre Amaro ,

, Babel ,

, Blindness ,

, No ,

, Neruda ,

, Old y,

y, Cassandro.

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