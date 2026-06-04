Actor de Sin senos sí hay paraíso reaparece tras terribles problemas de salud mental: ¿Cómo luce actualmente?

Sin senos sí hay paraíso vivió un preocupante momento, tras ataque en su set de grabación. Aunado a esto, otra polémica se desarrollaba paralelamente. Un famoso actor del proyecto, había desaparecido de redes sociales debido a supuestos problemas de salud mental. ¿Qué sucedió?

Actor de Sin senos sí hay paraíso desapareció de redes por presuntos problemas mentales / Canva

¿Cómo fue el ataque que sufrieron colaboradores de Sin senos sí hay paraíso?

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Colombia, el ataque relacionado con la producción de Sin senos sí hay paraíso se registró la noche del 18 de abril en la localidad de Santa Fe, cerca del Parque Nacional Oriental.

En declaraciones a la prensa local, un agente que atendió la emergencia explicó que el presunto agresor atacó de manera repentina a un integrante del equipo de producción utilizando un arma cortopunzante. Al percatarse de la situación, varias personas intentaron intervenir para auxiliar a la víctima, pero también resultaron lesionadas:

Un hombre, sin mediar palabra, agrede con un arma punzocortante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en ese lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Es muy extraño porque a la persona que primero agreden no medió palabras, no le dijo nada, tan solo se acercó y lo hirió. Policía testigo

El hecho violento dejó tres personas fallecidas y un herido, quien fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de cuatro individuos presuntamente vinculados con el caso.

Un día después de los hechos, el 19 de abril, las autoridades identificaron al supuesto responsable como un joven de 23 años llamado José. Según las investigaciones, días antes habría protagonizado otro episodio violento contra trabajadores de otra institución.

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Filtran video del ataque contra producción de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿Quién es el actor de Sin senos sí hay paraíso que presuntamente tiene problemas de salud mental?

La ausencia del actor Francisco Bolívar en las grabaciones de Sin senos sí Hay paraíso sorprendió tanto a sus compañeros como a los seguidores de la historia. Desde entonces, la producción no ha ofrecido una explicación sobre los motivos de su retiro.

Las especulaciones aumentaron cuando el periodista Carlos Ochoa comentó en redes sociales que Bolívar presuntamente habría abandonado la producción debido a una enfermedad mental.

En comentarios, muchos de sus fans se preocuparon por la salud del intérprete, pues además de su “retiro” de la serie, también sus publicaciones en redes se habían reducido. Aquí algunos de los comentarios:



“Aquí una fan apoyándote siempre, eres el mejor en lo que haces”,

“Este man está raro, como que algo le pasa” y,

“Te amamos mucho, recuerda que estamos contigo”.

La falta de información oficial alimentó todo tipo de especulaciones en plataformas digitales, mientras usuarios piden respeto a su privacidad.

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Francisco Bolívar, actor de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿Cómo reapareció Francisco Bolívar tras presuntos problemas mentales?

Francisco Bolívar publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece realizando ejercicio en un gimnasio. En las imágenes, el actor luce una apariencia similar a la de ‘Jota’, el personaje que interpreta en la exitosa producción televisiva.

Bolívar escribió realizó la publicación con el siguiente mensaje:

“ El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Sau Isnah ”.

A pesar de dar señales “de vida”, el video fue nuevamente motivo de polémica, ya que muchos señalan que se trata de una grabación antigua, pero muchos otros apoyan al intérprete:



“Calmémonos todos, él regresará”,

“Abrazos mi hermano, te quiero”,

“Te queremos y te queremos bien” y,

“A todos nos alegra verte bien”.

Hasta el momento, Francisco Bolívar no ha emitido declaraciones oficiales sobre su estado de salud ni ha confirmado si retomará las grabaciones de la producción en la que participaba antes de su inesperada salida.

A la espera de más información del estado de salud del actor Francisco Bolívar, muchos siguen preocupados por lo sucedido en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso y si eso afectó al elenco.

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