Tragedia en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’: ¿Quiénes fueron las víctimas mortales del ataque en Bogotá?

Lo que parecía un día normal de grabaciones terminó en tragedia. El set de ‘Sin senos sí hay paraíso’ fue escenario de un ataque mortal que cimbró a la televisión colombiana y dejó dos trabajadores fallecidos, además de un agresor muerto y una investigación aún abierta.

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Filtran video del ataque contra producción de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿Quiénes murieron en el ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá? Nombres y perfiles de las víctimas

El mundo del espectáculo en Colombia sigue conmocionado tras confirmarse la muerte de dos integrantes del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, luego del violento ataque ocurrido el pasado 18 de abril en el Parque Nacional Oriental, en Bogotá.

De acuerdo con información difundida por medios locales y confirmada por autoridades, las víctimas mortales del ataque fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de apenas 18 años. Ambos formaban parte del equipo técnico de la serie y se encontraban trabajando dentro del set al momento de los hechos.

Nicolás Francisco Perdomo Corrales se desempeñaba como productor de transporte, mientras que Henry Alberto Benavides Cárdenas era conductor de uno de los vehículos oficiales de la producción. Según los reportes preliminares, ambos habrían intentado intervenir para detener al atacante, quien ingresó de forma violenta al lugar armado con un objeto punzocortante.

La noticia provocó una oleada de mensajes de luto y consternación entre compañeros, actores y diversas instituciones culturales, que lamentaron la pérdida de dos trabajadores que, aunque no estaban frente a las cámaras, eran piezas clave en la realización del proyecto.

Las reacciones no se hicieron esperar. Por su parte, Carolina Gaitán, protagonista de la serie, compartió un mensaje breve pero contundente en sus redes sociales que reflejó el dolor del elenco:

“SILENCIO EN EL SET. En la memoria de los compañeros de SSSHP que fallecieron hoy”. Carolina Gaitán

Posteriormente, la actriz publicó una imagen acompañada de un texto dirigido a Nicolás Francisco Perdomo Corrales:

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”. Carolina Gaitán

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¿Cómo fue el ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá? Detalles del violento incidente

Las investigaciones apuntan a que el ataque ocurrió de manera repentina y sin mediar palabra. De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor ingresó al área donde se encontraba el equipo de producción y atacó en el cuello a uno de los trabajadores que estaba cerca de una reja.

“Sin mediar palabra alguna atacó en el cuello a uno de los integrantes de la producción”, explicó el mando policiaco, detallando que otros compañeros intentaron auxiliar a la víctima y detener la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento aún más grave.

Durante el ataque, dos miembros del equipo fueron heridos de gravedad y murieron posteriormente, mientras que otra persona resultó lesionada y permanece hospitalizada con diagnóstico reservado. El propio agresor también perdió la vida en el lugar tras ser neutralizado.

Las autoridades confirmaron además que dos días antes del ataque, el mismo sujeto ya había protagonizado un hecho violento, al agredir al personal de seguridad del Instituto Roosevelt, dato que ahora forma parte clave de la investigación para esclarecer su comportamiento previo y posibles motivaciones.

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#ATENCIÓN | @NoticiasRCN conoció los videos de cámaras de seguridad que captaron el cruel ataque durante el rodaje de una producción en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, no se trató de un robo ni una riña, pues el ataque se dio sin mediar palabra.▶️ pic.twitter.com/a1lIquQP98 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 20, 2026

¿Quién era el agresor del ataque en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y por qué detuvieron a miembros del crew? Claves del caso

Las autoridades colombianas identificaron al agresor como José Cubillos García, un joven de 23 años, quien murió tras el violento enfrentamiento ocurrido durante el ataque. La Fiscalía confirmó que él fue el responsable de asesinar a los dos integrantes de la producción.

Tras los hechos, dos miembros del equipo logístico, Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, fueron detenidos y posteriormente procesados por el delito de homicidio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte del agresor.

De acuerdo con reportes de Noticias RCN, la empresa productora de ‘Sin senos sí hay paraíso’ contrató un abogado para su defensa. El letrado, Fabio Humar, argumentó que actuaron en legítima defensa tras intentar proteger a sus compañeros.

Sobre el video del momento del ataque, la corresponsal María Fernanda Correa relató: “Segundos después, minutos, salieron otros compañeros de Nicolás, de esta producción, tratan de salvarle la vida y también de herir a este agresor y, posteriormente, este los hiere de muerte”.

Aunque Correa y Sanabria fueron liberados y no enfrentan prisión preventiva, permanecerán vinculados al proceso legal y deberán presentarse ante las autoridades cuando sean requeridos. La Fiscalía aclaró que no representan un peligro para la sociedad, pero la investigación continúa abierta.