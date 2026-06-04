Roberto Palazuelos vive dolorosa pérdida familiar; anuncia lastimosa muerte: “Te amaré siempre, querido”

Hace apenas unas semanas Roberto Palazuelos dio a conocer la muerte de una gran amiga, a quien define como “una gran mujer” ahora el actor y empresario, conocido como el “Diamante negro”, compartió con sus seguidores la noticia de la muerte de una figura que describió como fundamental en su vida y cuya partida ha dejado un vacío importante entre sus seres queridos.

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Roberto Palazuelos de luto / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué Roberto Palazuelos está de luto y a quién despidió?

Roberto Palazuelos está de luto y atraviesa un momento complicado tras confirmar la muerte de un familiar muy cercano, lo que ha generado gran impacto entre sus seguidores. El actor y empresario, conocido como el “Diamante Negro”, dio a conocer que su tío Mario falleció en Acapulco, Guerrero, un lugar que tiene un fuerte peso emocional en su vida.

La noticia rápidamente llamó la atención, ya que no se trata de un hecho menor dentro de la familia Palazuelos. Su tío Mario era un pilar importante, alguien con quien mantenía una relación cercana y que formaba parte esencial de su historia personal. Esta pérdida familiar ha sacudido no solo al entorno cercano, sino también a quienes siguen de cerca la vida del actor.

El propio Roberto Palazuelos dejó claro que esta despedida representa un momento de duelo real, lejos de los reflectores y las polémicas que suelen rodearlo. Se trata, sin duda, de una etapa de tristeza profunda en su vida

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¿De qué murió el tío de Roberto Palazuelos?

Hasta el momento, Roberto Palazuelos no ha dado detalles específicos sobre la causa de muerte de su tío Mario, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.

Aunque no se han revelado más detalles médicos sobre su fallecimiento, se sabe que ocurrió en Acapulco, un lugar significativo que añade un toque simbólico a la despedida de alguien que fue fundamental en la vida del actor y empresario.

En medio de esta incertidumbre, el actor optó por enfocarse en resaltar la calidad humana de su familiar, describiéndolo como un hombre recto, espiritual y con gran corazón. Estas palabras han sido clave para entender el tipo de figura que representaba dentro de la familia Palazuelos.

El tío Mario, además, era esposo de la reconocida chef Susana Palazuelos, lo que refuerza su relevancia dentro del entorno cercano del llamado “Diamante negro”.

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¿Cómo se despidió Roberto Palazuelos de su tío Mario?

Roberto Palazuelos utilizó sus redes sociales para despedirse de su tío con un mensaje lleno de emoción, donde dejó ver el profundo cariño y admiración que sentía por él. Sus palabras rápidamente conmovieron a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

“Con profundo dolor despedimos a mi tío Mario hoy en Acapulco. Se nos fue al cielo uno de los hombres más rectos y espirituales que he conocido, un ejemplo de vida para toda mi familia, un ser humano impecable y de gran corazón que vamos a extrañar mucho” Roberto Palazuelos

Además, el actor también mostró su apoyo hacia su familia, especialmente a su tía Susana Palazuelos, quien enfrenta la pérdida de su compañero de vida, así como a sus primos, a quienes considera como hermanos:

“Abrazo con mucho cariño a mi amada tía Susana Palazuelos, que hoy pierde a su compañero de vida, y a mis queridos primos, que son como mis hermanos, Eduardo Palazuelos y Boonie, deseándoles resignación”. Roberto Palazuelos

Uno de los momentos más significativos del mensaje fue cuando compartió una enseñanza que su tío le repetía constantemente, dejando ver la huella que dejó en su vida:

“La verdadera riqueza no es la material, sino la del alma y corazón”. Roberto Palazuelos

Finalmente, Roberto Palazuelos se despidió de su tío con una frase cargada de amor y nostalgia que resume la importancia de este vínculo: