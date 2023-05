Actor de Sin Senos No Hay Paraíso revela que perdió a su bebé

Los colombianos Fabián Ríos y su esposa Yuly Ferreira compartieron la triste noticia con sus seguidores.

Después de casi 10 semanas de espera en el embarazo de Yuly Ferreira, la actriz y su esposo Fabián Ríos recibieron la mala noticia de que habían perdido al que sería su tercer hijo. La lamentable noticia la dieron a conocer en redes sociales con un emotivo video y un mensaje en el que aseguraron sentirse contentos porque su bebé está en un mejor lugar.

La actriz reconocida por el papel de Renata en ‘Las muñecas de la mafia’, compartió en sus redes sociales un video donde mostró la evolución de su pancita y la convivencia que tenía su primogénito con ella y su nonato hermanito a lo largo de estas semanas, acompañado de un conmovedor texto en el que lamentó que cosas así no estuvieran bajo su control.

Yuly Ferreira tenía 10 semanas de embarazo / Instagram: @fabianrioss / @yulyferreira

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto por qué? Para que?, me duele pero también pregunto, que me falto, que no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”,(SIC) inició Yuly Ferreira.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Fabián Ríos no dudó en contestar a la publicación de su esposa y dedicarle unas palabras de consuelo, sumado a que ambos se refugiaron en su fe en su Dios; lo que generó cientos de comentarios de amor y solidaridad para ambos actores colombianos.

Yuly Ferreira y Fabián Ríos esperaban con ansias a su tercer hijo / Instagram: @fabianrioss / @yulyferreira

“Te amo te admiro te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mi, solo te quiero decir de parte de Dios que El tiene el control, que El sabe perfectamente por qué y para que y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios”,(SIC) escribió Fabián Ríos.

“Esta promesa es tuya mujer ejemplar, dama maravillosa, bien portada, orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo que sé que como tú ninguna. Confiemos en el dueño del cielo y su hijo Jesucristo. Aferrados a él veremos lo que nadie ve y nos guiará de su mano”,(SIC) agregó Fabián Ríos, de 42 años de edad.