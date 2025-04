Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ sufre terrible pérdida de integrante de su familia

El actor colombiano Fabián Ríos causó conmoción con su reciente anunció. En sus redes sociales confirmó que su abuelita, Paulina, murió el pasado lunes 31 de marzo.

Fabían Ríos, conocido por su participación en la serie ‘Sin senos no hay paraíso’ y el reality ‘Los 50’, dio a conocer a sus seguidores que enfrentaría un difícil momento en su vida personal por el fallecimiento de su ‘Nonita’.

¿Qué dijo Fabián Ríos de la muerte de su abuelita?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el histrión colombiano compartió en su perfil un desgarrador video en el que informó a sus seguidores sobre la irreparable pérdida de su abuelita, Paulina, a quien también consideró una madre.

En el clip se puede ver al actor al lado del ataúd de su familiar, algunas fotos de ellos juntos, así como en el lugar en el que descansarán sus restos.

“Recuerdo, madre, cuando era niño y te sacabas el pan de tu boca para mí y todos los tuyos. Me acuerdo de tus consejos, que hoy impiden desviarme del camino. Me acuerdo de tu risa, me acuerdo del amor, que fue y será por siempre tu mejor arma”, dijo Fabián.

“Me acuerdo también que nos amaste sin preferencia, sin condición. ¿Sabes algo, madre mía, Nonita hermosa? Mi mejor regalo para ti es esta promesa: siempre te recordaré, te amaré, te extrañaré. Feliz viaje, Nonita Paulina, aunque te quedas en mi corazón para siempre”. Fabián Ríos

¿De qué murió la abuelita de Fabián Ríos?

Fabián Ríos no dio a conocer los motivos del fallecimiento de su familiar. Sin embargo, dejó claro que se fue en paz.

Eso no es todo, algunos colegas de Fabián le enviaron conmovedores mensajes en los que pidieron por el descaso de Paulina, así como mucha fuerza al actor para enfrentar esta dura pérdida.

Estos fueron algunos comentarios:

“Amén, Fabi! llegó la hora de su viaje y ahora está con Dios! un abrazo a tu sentir, bro”

“Ay! Mi Fabi! Se lo mucho que la amabas. Los abrazo muy fuerte”,

“Un ángel de vuelta al cielo”,

“Te envío un abrazo con luz amigo querido”

“LO MÁS HERMOSO QUE PODEMOS TENER UNA ABUELA INOLVIDABLE ANGELES EN LA TIERRA Y EN EL CIELO ABRAZOS A LA FAMILIA @fabianrioss HERMANO”.

Así lo anunció Fabián Ríos:

¿Quién es Fabián Ríos?

Fabián Ríos es un actor y modelo colombiano, nacido el 5 de julio de 1980 en Curití, Santander, Colombia. Inició su carrera en el modelaje y posteriormente se trasladó a Bucaramanga, donde estudió actuación y participó en programas del canal regional.

Su primer papel destacado fue en la telenovela ‘Siete veces Amada’ (2002). A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones, tales como:



‘El auténtico Rodrigo Leal’ (2003),

‘Padres e hijos’ (2005)

‘Floricienta’ (2006).

En 2008, interpretó a Albeiro Manrique en ‘Sin senos no hay paraíso’, papel que retomó en ‘Sin senos sí hay paraíso’ (2016-2019).

En 2012, protagonizó ‘Corazón Valiente’, lo que le valió dos premios Tu Mundo por su actuación. También ha participado en producciones como:



‘Dama y obrero’ (2013),

‘Tierra de reyes’ (2014-2015)

‘El final del paraíso’ (2019)

En su vida personal, Fabián Ríos está casado con la actriz colombiana Yuly Ferreira, con quien tiene dos hijos. Actualmente, residen en Miami.