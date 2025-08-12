Adriana Louvier de luto, famosas lamentan la muerte que enfrenta: “Fuiste la mejor mamá”

Adriana Louvier, actriz que recientemente estrenó la serie “Pecados inconfesables” en Netflix, atraviesa momentos difíciles tras la pérdida de un ser muy especial en su vida. La artista compartió en sus redes sociales que está atravesando la dolorosa muerte de un ser muy querido.

Con un mensaje lleno de nostalgia y gratitud, Adriana se despidió, emocionando a sus seguidores y provocando una ola de apoyo de sus amistades y seguidores en redes.

Adriana Louvier comparte un momento muy duro en su vida, la pérdida de su pequeña Maui. / Instagram: @lalouvier

¿Qué escribió Adriana Louvier sobre la muerte de su perrita Maui?

En su cuenta oficial de Instagram, Adriana Louvier publicó un mensaje desgarrador acompañado de varias fotografías de Maui, su perrita. La actriz explicó que hace una semana, después de casi 13 años juntos, Maui se despidió de esta vida, generando en ella y su esposo días y noches de angustia y tristeza profunda.

“Hace una semana nuestra Maui preciosa, que estuvo casi 13 años con nosotros se despidió de esta vida. Que días y noches angustiosos y dolorosos tuvimos, porque sentir que la perdíamos nos rompió el corazón”, escribió Adriana. Adriana Louvier

Además, expresó su agradecimiento por el amor incondicional que Maui les brindó durante todos esos años, resaltando su espíritu alegre y la forma en que disfrutaba de la vida. La actriz recordó que a Maui le encantaba la música, el mar, el sonido de las olas, la calle y el sol, y que siempre supo cómo aprovechar cada momento.

“Cuando alguien, un ser como Maui se va, el agradecimiento por tantos años de amor, de alegría es mucho. Porque a ella le gustaba la gente, la música, los perritos, el mar, el sonido de las olas, el sillón pequeño del estudio, la calle, las ventanas grandes, el sol y el aire en la cara. Ella sabía cómo disfrutar de esta vida. Estará aquí con nosotros para siempre”. Adriana Louvier

¿Cómo reaccionaron los fans y colegas de Adriana Louvier ante la pérdida de Maui?

La noticia de la muerte de Maui conmovió no solo a los fans de Adriana Louvier, sino también a varias figuras del espectáculo que no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño. Los seguidores de la actriz manifestaron sus condolencias y palabras de aliento para ayudarla a sobrellevar este duro momento.

Entre los mensajes destacados se encuentra el de la actriz y cantante Sandra Echeverría, quien escribió:

“Ay nooo, lo siento mucho mi Adri, fuiste la mejor mamá”. Otras colegas del medio, como Rosana Nájera, Marimar Vega, Macarena Achaga y Zuria Vega, también expresaron su solidaridad y tristeza por la pérdida que sufrió la actriz.

Los fans y usuarios de redes sociales no se quedaron atrás y con mensajes emotivos le hicieron saber que comprenden su dolor:

“Adri. Lo siento muchísimo... que gran tristeza la partida de tu chiquita, tuvo una hermosa familia y gran mamá... estoy segura que regresará a ustedes de alguna manera”, comentó un internauta.

¿Quién es Adriana Louvier y cuáles son sus telenovelas?

Adriana Louvier es una reconocida actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión, especialmente en telenovelas. A lo largo de su carrera, ha conquistado al público con su talento y carisma, protagonizando producciones exitosas como “Una familia con suerte”, “Cuna de lobos” (remake), “La candidata”, “Caer en tentación” y “El señor de los cielos”, entre otras producciones.



Pecados inconfesables (2025) – Fedra De Baar

(2025) – Fedra De Baar Pacto de silencio (2023) – Fernanda Alarcón

(2023) – Fernanda Alarcón La mujer del diablo (2022-2023) – Soledad Insulza

(2022-2023) – Soledad Insulza Caer en tentación (2017-2018) – Carolina Rivas Trejo de Alvarado

(2017-2018) – Carolina Rivas Trejo de Alvarado Sin rastro de ti (2016-2017) – Julia Borges / Lorena Mendoza

(2016-2017) – Julia Borges / Lorena Mendoza Yo no creo en los hombres (2014-2015) – María Dolores Morales Garza

(2014-2015) – María Dolores Morales Garza Quiero amarte (2013-2014) – Constanza Olazábal

(2013-2014) – Constanza Olazábal Corona de lágrimas (2012-2013) – Olga Ancira Cervantes

(2012-2013) – Olga Ancira Cervantes Emperatriz (2011) – Esther Mendoza del Real

(2011) – Esther Mendoza del Real Ángel, las alas del amor (2006-2007) – Celeste

(2006-2007) – Celeste Amor en custodia (2005-2006) – Tatiana Aguirre Velasco / Lucía

(2005-2006) – Tatiana Aguirre Velasco / Lucía La heredera (2004-2005) – Linda Arellano

(2004-2005) – Linda Arellano Enamórate (2003) – Pato

(2003) – Pato La mujer de Lorenz o (2003) – Silvia Estévez

o (2003) – Silvia Estévez Lo que es el amor (2001-2002) – Julieta Rivas

(2001-2002) – Julieta Rivas Golpe bajo (2000-2001) – Lluvia

Actualmente, Adriana continúa activa en su profesión, aunque ha dejado detrás las telenovelas para abrirse en el camino de las series como “Pecados inconfensables” la cual acaba de estrenar en la plataforma Netflix.

