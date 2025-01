Fallece actor de Floricienta; estas fueron sus últimas palabras

El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto tras la partida de Bayardo Ardila, uno de los actores más queridos y emblemáticos de la televisión nacional. Se dio a conocer que el primero de enero de 2025, el actor, conocido por su icónico papel en la telenovela ‘Francisco el Matemático’, que en México fue conocida como ‘Clase 406’, falleció a los 55 años.

¿De qué murió Bayardo Ardila?

Aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido confirmada oficialmente, se sabe que Ardila había estado luchando contra el lupus, una enfermedad autoinmune que afectó gravemente su salud en los últimos años. El actor fue hospitalizado en múltiples ocasiones debido a complicaciones renales y otros problemas de salud. En 2022, compartió con el público su historia de vida, revelando detalles de su proceso de tratamiento, que incluyó un largo ciclo de quimioterapias y hemodiálisis.

Tras su partida, el mánager de Bayardo, Leonardo Sabogal, compartió con los medios algunos detalles sobre la última conversación que tuvo con el actor. Según Sabogal, días antes del fatal desenlace, Bayardo había sido sometido a una cirugía de rutina para cambiar una vena, pero su salud se complicó y terminó en estado crítico. “Sentí que se estaba despidiendo”, confesó, recordando también sus últimas palabras.

Bayardo Ardila fue muy querido en Colombia / Redes sociales

“La última conversación que tuve con él fue ayer y me agradeció por todo y le transmití mi cariño. Sentí que se estaba despidiendo. Me dijo que gracias por todo, que gracias por estar pendiente y que me quería mucho”, reveló.

Y dio la noticia de su fallecimiento comentando: “Bayardo había estado enfrentando una enfermedad grave que lo mantenía luchando contra la muerte. Recientemente, le practicaron una cirugía de rutina para cambiar una vena, pero lamentablemente no reaccionó bien y quedó en estado crítico. Estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su estado nunca se había hecho público. En los últimos días, el actor había expresado el deseo de recibir un homenaje en vida, pero su salud se complicó y esta mañana falleció”.

¿Quién era Bayardo Ardila?: Su legado en la televisión y el doblaje

Bayardo Ardila consolidó una exitosa carrera que abarcó telenovelas y proyectos como ‘A corazón abierto’, en su versión mexicana, ‘Amor a la plancha’ junto a Carmen Villalobos, también ‘La mujer del presidente’, ‘Diomedes y ‘El cacique de la junta’, en Colombia, así como el trabajo de doblaje en reconocidas series internacionales. Su versatilidad lo llevó a trabajar en documentales y programas de cadenas internacionales como History Channel y A&E, destacándose por su voz en producciones como ‘Art Attack’, Samurai X’ y ‘El precio de la historia’. Además, el actor dejó su huella en otras telenovelas colombianas de gran impacto como ‘Siguiendo el rastro’, ‘La viuda de la mafia’ y series como ‘Floricienta’, el remake de ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Decisiones’.

Bayardo estuvo en cuidados intensivos en sus últimos días / Redes sociales

Despiden a Bayardo Ardila

El fallecimiento de Ardila ha generado una ola de homenajes y mensajes de despedida de parte de sus colegas y amigos del medio.

La actriz colombiana Natalia Ramírez, recordada por su personaje de Marcela Valencia en ‘Yo soy, Betty la fea’ se despidió con una foto de ambos jovenes y escribió: “Te nos fuiste muy rápido. Recuerdo como ayer en nuestra escuela de teatro en Novia para dos, en la vida, gracias por tanto compañero hermoso. QEPD”.

El actor Julio César Herrera, quien compartió con Bayardo en diversas ocasiones, recordó a su compañero como una persona amable y noble: “Arrancamos el año despidiendo a otro compañero. Siempre amable y siempre noble”, escribió en sus redes, acompañado de una emotiva fotografía del actor.

Por su parte, el perfil de ‘Telenovelas Colombianas’ dedicó unas palabras al artista, recordándolo como un amigo fiel, un talentoso conversador y un hombre con una voz impresionante. “Como duele despedir al gran amigo, conversador, pilo, servicial. Dueño de gran talento y estupenda voz”, expresaron.