Muere la ‘Mujer felina’ conocida por sus más de 30 cirugías estéticas; así fue su última noche

Jocelyn Wildenstein, la socialité suiza conocida por sus numerosas cirugías estéticas y su apodo mediático de ‘Catwoman’ o ‘Mujer felina’, falleció a los 84 años en su residencia de Manhattan. La noticia de su muerte, ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo.

La trágica muerte de Jocelyn Wildenstein: Así fueron sus últimos momentos

La noche previa a su fallecimiento, Jocelyn Wildenstein pasó sus últimos momentos con su pareja de los últimos 20 años, Lloyd Klein en un ambiente tranquilo y cálido. Ambos estaban preparándose para la llegada del Año Nuevo, cuando decidieron tomar una siesta para descansar antes de vestirse para la ocasión, pero según él, ella ya no despertó.

“Tuvimos una agradable happy hour esa misma noche, y nos estábamos preparando para el nuevo año. Nos echamos una siestecita para estar guapos antes de vestirnos. Estábamos echando la siesta y cuando me desperté, dije: ‘Jocelyn, tenemos que despertarnos, tenemos que vestirnos’, y estaba fría y estaba muerta”, relató Klein en una entrevista con ‘People’.

A Jocelyn Wildenstein la conocían como ‘La mujer felina’ por sus cirugías estéticas / Redes sociales

“Es muy triste. Es muy triste. Es extremadamente triste acostarte con tu otra mitad, a la que conozco desde hace 21 años, y esperar para celebrar la Nochevieja y encontrarla fría”, concluyó.

¿De qué murió Jocelyn Wildenstein, la ‘Mujer felina’?

Según las declaraciones de Klein, la causa de la muerte de Jocelyn Wildenstein fue flebitis, una inflamación de las venas que puede ser provocada por diversas razones, entre ellas infecciones, lesiones, uso de catéteres intravenosos o inmovilización prolongada. La enfermedad afectó gravemente a Wildenstein, quien, a pesar de los años de intervenciones estéticas, había continuado viviendo su vida con plena libertad y aparente salud.

La controversia de las cirugías estéticas de Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein ganó la fama internacional por sus múltiples cirugías plásticas, lo que la llevó a ser apodada ‘Catwoman’ debido a los notables cambios en su rostro ya que presentaba alteraciones que resaltaban rasgos felinos. La socialité defendió públicamente sus intervenciones, explicando que, para ella, la cirugía plástica era una manera de mantener su piel en buen estado. En una entrevista con CBS en 2018, Wildenstein declaró: “La cirugía plástica es la forma en la que mantienes tu piel. No he tenido tantas como la gente cree porque tengo un buen cuidado de mi piel. Siempre he tenido una piel impecable. La gente ha tenido una obsesión conmigo”.

Jocelyn Wildenstein fue una “mujer incomprendida” / Redes sociales

¿Quién era Jocelyn Wildenstein?

Además de sus cirugías y su imagen pública, la vida personal de Jocelyn Wildenstein también estuvo marcada por el mediático divorcio de Alec Wildenstein, un magnate del arte. En 1999, el acuerdo de divorcio entre ambos sorprendió al mundo, ya que Jocelyn recibió aproximadamente 2.500 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los acuerdos más grandes en la historia de los divorcios.

En sus últimos años, Jocelyn encontró apoyo y compañía en su pareja, Lloyd Klein, un diseñador moda con quien mantuvo una relación sólida durante más de 20 años. A pesar de algunos altibajos, como la denuncia de violencia doméstica en 2016, misma que fue retirada posteriormente, ambos parecían disfrutar de una vida tranquila y llena de amor, como lo destacó Klein tras la muerte de su pareja.

Así sería el funeral de Jocelyn Wildenstein

Según fuentes cercanas, en los próximos días se llevará a cabo un funeral privado en Nueva York, en honor a Jocelyn Wildenstein, quien dejó una huella imborrable tanto en el mundo del espectáculo y la cultura popular. Lloyd Klein, profundamente afectado, se refirió a su fallecimiento como una tragedia, describiendo a Jocelyn como “una mujer incomprendida”, que más allá de su imagen, era una persona amable y apasionada por el arte y los animales.

