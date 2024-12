Liam Payne: Procesan a cinco personas implicadas en su muerte; dan a conocer detalles de sus últimas horas

La muerte de Liam Payne, exintegrante de One direction, sigue siendo un tema de investigación en Argentina. Tras su trágica caída desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024, la justicia argentina procesó a cinco personas relacionadas con este caso.

Según informaron medios locales, entre los procesados se encuentran dos personas que se encuentran bajo prisión preventiva: Braian Paiz, un camarero de 24 años, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel. Ambos enfrentan cargos por suministro de estupefacientes y se les ha impuesto un embargo de 5 millones de pesos argentinos (aproximadamente 98 mil pesos mexicanos).

Por otro lado, Roger Nores, un empresario vinculado al caso, y supuesto mánager de Liam ha sido procesado por homicidio culposo, y la justicia le ha prohibido salir del país mientras se continúan las investigaciones. Además, Gilda Martín, gerente del hotel, y Esteban Grassi, encargado del establecimiento, también han sido procesados y enfrentan embargos, aunque sus cargos no han sido especificados.

El caso de Liam Payne ya tiene a cinco procesados / FB: Liam Payne

Las últimas horas de Liam Payne con vida

La jueza argentina Laura Bruniard dijo cómo fueron las últimas horas de Liam antes de que cayera del tercer piso del hotel ‘CasaSur’ en Argentina.

Según el diario ‘Mirror’ el cantante no podía permanecer de pie porque se la pasó pidiendo estupefacientes y alcohol. “Liam no podía permanecer de pie en el vestíbulo del hotel debido al consumo de diversas sustancias”.

Además, confirmó que Liam se desmayó en el lobby y fue “arrastrado” por el personal del lugar a su habitación. “Antes de las 5 de la tarde, Liam no podía cuidar de sí mismo y claramente se había desmayado en el vestíbulo del hotel”, explicó.

Liam fue arrastrado por trabajadores del hotel cuando se desmayó en el lobby / Instagram

Igualmente indicó que los trabajadores no actuaron de mala fe, pero sí cree que no debieron regresarlo a su habitación en ese estado. “Considero que no actuaron maliciosamente con respecto a la muerte del cantante, pero fueron imprudentes al facilitar su traslado a su habitación llevándolo allí. Crearon un riesgo legalmente inaceptable y la muerte de Liam Payne es el resultado. Lo correcto era dejarlo en un lugar seguro y con compañía hasta que llegara un médico”, indicó.

Por último comentó que la muerte de Liam era previsible debido al estado de salud que tenía, además de que señaló que estaba tan desesperado, que sí intentó salir de la habitación a través del balcón y por eso se cayó.

