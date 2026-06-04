Muere repentinamente un querido periodista y locutor ¡televisoras lo despiden en redes sociales! ¿Quién era?

Han pasado tres meses de la muerte de Axel Solís, reportero de TUDN, conocido principalmente por su cobertura de partidos en el norte de México.

Este 4 de junio se confirmó, vía redes sociales de TV Azteca, la muerte de un querido periodista, quien también dedicara su vida a la locución. La noticia generó miles de reacciones, y también de la vicepresidencia del país en el que residía. Te contamos de quién hablamos.

Muere periodista y locutor que formó parte de TV Azteca / IG: @javiercid_

¿Quién fue el periodista y locutor que murió recientemente, según las redes de Azteca?

Hoy jueves 4 de junio, trascendió que Arnulfo Agustín Guzmán, un destacado periodista, locutor y director general de Radio Cadena Sonora, murió repentinamente.

TV Azteca Guate confirmó el fallecimiento de Arnulfo con el siguiente mensaje en sus redes sociales:

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, destacado periodista y director general de Radio Sonora. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. TV Azteca Guatemala

La noticia generó conmoción entre colegas, radioescuchas y seguidores que durante años reconocieron su voz como una de las más emblemáticas. Además de la despedida de la televisora, la Vicepresidencia de Guatemala también dedicó unas palabras:

“ Solidarizándose con su familia, colegas y seres queridos por tan irreparable pérdida ”, se lee en la cuenta de X.

Con más de 20 años de experiencia al frente de Radio Cadena Sonora 96.9, compañeros y colegas también le han hecho homenajes en plataformas digitales.

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Arnulfo Agustín Guzmán, periodista fallecido / Redes sociales

¿De qué murió Arnulfo Agustín Guzmán, según las redes de Azteca?

Aunque la noticia del fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán fue confirmada oficialmente por los medios para los que trabajó, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Todos los mensajes de diferentes medios se limitaron solamente a despedirlo. Por su parte, Radio Cadena Sonora, trabajo en el que estuvo por más de 20 años, compartió lo siguiente:

Todos los que conformamos el equipo de Radio Cadena Sonora nos encontramos consternados por esta irreparable pérdida y agradecemos profundamente las muestras de solidaridad, apoyo y cariño recibidas en estos momentos difíciles. Radio Cadena Sonora

Sin más detalles sobre su muerte o algún homenaje póstumo, las despedidas de internautas y radioescuchas continúan generándose.

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¿Cuál fue la trayectoria de Arnulfo Agustín Guzmán?

Arnulfo Agustín Guzmán dedicó gran parte de su vida al periodismo y a la radiodifusión. Se consolidó como una de las voces más reconocidas de Guatemala debido a su trabajo dentro de Radio Cadena Sonora.

Además de desempeñarse como director general de la emisora, fue la voz principal de programas informativos, entre ellos Noticentro SN, espacio enfocado en la cobertura de los acontecimientos más relevantes del país.

También participó en el segmento Casos y cosas de la vida nacional, donde abordaba distintos temas de interés social, político y comunitario.

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