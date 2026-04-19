‘Sin senos sí hay paraíso’ de luto: Atentado durante las grabaciones deja a tres muertos y un herido

La producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ encendió las alarmas tras reportarse un ataque armado durante las grabaciones de la serie en Bogotá, Colombia. De acuerdo con los informes preliminares, el atentado dejó un saldo de tres muertos y un herido. Te contamos todo lo que se sabe.

Ataque en Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

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Así fue el atentado contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Según declaraciones de las autoridades colombianas, el ataque contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ocurrió durante la noche del pasado sábado 18 de abril, en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector del Parque Nacional Oriental.

En entrevista para medios locales, un policía que estuvo en la escena testificó que el agresor, sin mediar palabras, atacó a un miembro de la producción de la serie con un arma punzocortante. Compañeros de la víctima se dieron cuenta de lo ocurrido e intentaron defenderlo, provocando que el agresor también los lastimara.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con un arma punzocortante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en ese lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Es muy extraño porque a la persona que primero agreden no medió palabras, no le dijo nada, tan solo se acercó y lo hirió”, señaló.

El atentado dejó un saldo de tres muertos y una persona herida que fue trasladada al hospital más cercano para su atención médica. En tanto que la autoridad detuvo a cuatro personas que, presuntamente, estuvieron involucradas en los hechos; ninguna de ellas sería el agresor.

La policía ha mencionado que las investigaciones continúan para capturar al responsable y esclarecer los motivos del ataque.

🔴 TRAGEDIA | Con mucho dolor lamento informarles que ayer hubo un VIOLENTO ATAQUE contra la producción de SIN SEN0S SÍ HAY PARAÍSO, dejando tres muertos en el centro de Bogotá.



El agresor atacó a Nico durante el rodaje y lo apuñaló; en ese momento varios del equipo de… pic.twitter.com/Doo8L1t3MK — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 19, 2026

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¿Qué dijo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque durante las grabaciones?

Algunos actores que participan en ‘Sin senos sí hay paraíso’ ya se pronunciaron ante la tragedia. Por su parte, Carmen Villalobos dedicó un mensaje de solidaridad para las familias de los fallecidos durante una reciente premiación.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de la producción hoy. Les dedico esto de aquí al cielo”, expresó.

En tanto que Carolina Gaitán compartió la foto de una de las víctimas y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre me alegraba mi día, honro tu vida y te voy a extrañar, Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, manifestó.

A través de redes sociales, la producción de la serie también reaccionó a la tragedia: “Tristeza, respeto y mucha fortaleza para todos los que lamentamos esta triste noticia”, se lee.

Ataque en Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿Dónde ver ‘Sin senos sí hay paraíso’?

‘Sin senos sí hay paraíso’ cuenta con un total de tres temporadas, las cuales se pueden ver en diversas plataformas como Prime Video, YouTube y Netflix. Se está trabajando en una cuarta temporada.

Se desconoce si el ataque armado suspenderá indefinidamente las grabaciones. Y es que, hasta el momento, no hay un anuncio oficial.

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