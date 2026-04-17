Muerte Edith Guadalupe: Filtran VIDEO de los últimos momentos con vida de la joven que buscaba trabajo

Hace unos meses la cantante mexicana, Lucha Villa, denunció la desaparición de su nieto, compartiendo la ficha de búsqueda y pidiendo apoyo a sus seguidores. Tiempo después fue hallado con vida. Ahora, otra joven desaparecida no tuvo la misma suerte.

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años, ha generado consternación. Tras ser encontrada al interior de un edificio, muestran el vídeo de su llegada al sitio del que ya no saldría. ¿Qué pasó exactamente?

Edith Guadalupe había sido reportada como desaparecida / Redes sociales

¿Cuándo fue la desaparición de la joven Edith Guadalupe Valdés?

La joven desapareció desde el miércoles 15 de abril de 2026, mientras se trasladaba a un edificio en el que presuntamente le iban a ofrecer una oportunidad de trabajo.

Los propios familiares fueron los que poco a poco recabaron pistas y reconstruyendo la ruta seguida por Edith para poder llegar al destino que tenía en la alcaldía Benito Juárez.

Horas después del trágico desenlace, ya filtraron el vídeo en el que se ve a Edith Guadalupe arribando a las instalaciones del lugar en el que posteriormente le quitarían la vida.

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Edificio en el que fue hallada Edith Guadalupe Valdés / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Edith Guadalupe según el vídeo filtrado?

Según un vídeo que ya circula en redes sociales, Edith Guadalupe presuntamente se trasladó en un mototaxi de aplicación para poder llegar al edificio ubicado en Avenida Revolución #829. Posteriormente, la joven desciende del transporte para que segundos más tarde ingresara el lugar.

La familia de la joven destacó el apoyo brindado por el sistema de videovigilancia C5, cuyas cámaras confirmaron que Edith ingresó al inmueble, pero nunca salió.

Fue durante la madrugada del 17 de abril cuando elementos de la Fiscalía ingresaron al inmueble. Sin embargo, no fue sino hasta después de las 09:00 horas que confirmaron a la familia el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sótano, el cual se encontraba dentro de una bolsa.

Minutos más tarde, se corroboró que se trataba de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

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¿Qué dijo la familia de Edith Guadalupe Valdés sobre su muerte?

Aunque no hay más detalles revelados, muchos internautas especularon sobre la aparición en redes de numerosos trabajos falsos, mismos que han surgido con el fin de engañar a las personas.

Aunque esta hipótesis no ha sido confirmada, aseguran que pudo tratarse de una situación similar. Según la tía de la víctima, en ese lugar se citaba a mujeres bajo la promesa de oportunidades laborales, lo que presuntamente habría sido el motivo por el cual Edith acudió.

Se presta para que vengan las chavitas a entrevistas de trabajo. Aquí citaron a mi sobrina para una entrevista de trabajo y hoy nos entregan muerta. No se vale. Tía de Edith Guadalupe, para NMás

Se espera que en próximas horas se sepan más detalles de este lamentable suceso.

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