Revelan de qué murió Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis: estaba en cuidados paliativos

La muerte de Kelly Lee Curtis ha generado conmoción entre los seguidores de la familia Curtis luego de que las autoridades confirmaran oficialmente la causa de su fallecimiento. La hermana mayor de Jamie Lee Curtis murió a los 69 años y, tras varios días de incertidumbre, finalmente se dieron a conocer nuevos detalles sobre sus últimos momentos de vida.

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¿Cómo anunció Jamie Lee Curtis la muerte de su hermana Kelly Lee Curtis?

Fue la propia Jamie Lee Curtis, reconocida actriz de Hollywood, quien dio a conocer la noticia a través de redes sociales, con un mensaje profundamente emotivo que rápidamente se volvió viral.

“Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis”, escribió Jamie. “Partió esta mañana. En su casa. En la naturaleza. En paz”.

En ese mismo texto, la actriz dedicó palabras llenas de cariño para recordar a su hermana, destacando su esencia: “Será recordada por su generosa bondad, sus opiniones firmes, su curiosidad sin límites, su estilo único y sus galletas de almendra en polvo con forma de media luna en Navidad”.

Kelly también era conocida por despedirse con la frase húngara “Isten Veled”, que significa “Dios está contigo”, algo que Jamie retomó en su despedida: “Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai… Nos veremos más adelante”.

Días antes, incluso, la actriz la había llamado su “primera amiga y confidente de toda la vida”, dejando claro el fuerte vínculo entre ambas.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Kelly Lee Curtis y qué revelaron las autoridades?

La causa de muerte de Kelly Lee Curtis, actriz y cineasta conocida por su trayectoria y por ser hermana de Jamie Lee Curtis, ya fue confirmada por las autoridades del condado de Blaine, en Idaho. De acuerdo con el reporte oficial, la artista falleció por causas naturales a los 69 años.

Además, se detalló que Kelly Lee Curtis había recibido cuidados paliativos durante la semana previa a su fallecimiento, lo que sugiere que su estado de salud ya era delicado en sus últimos días. La muerte ocurrió el 30 de mayo en su domicilio, en un ambiente íntimo y acompañado.

La oficina del forense también informó que su cuerpo será cremado y que su esposo, John Marsh, se encontraba presente en el hogar cuando las autoridades llegaron, confirmando que no hubo circunstancias sospechosas alrededor de su muerte.

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¿Quién fue Kelly Lee Curtis y cuál fue su trayectoria como actriz?

Kelly Lee Curtis nació el 17 de junio de 1956 en Santa Mónica, California, y desde muy joven mostró interés por la actuación. Aunque inicialmente estudió administración de empresas y trabajó como corredora de bolsa, eventualmente decidió seguir su pasión y formarse en el prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York.

En su carrera artística, participó en cine y televisión, destacando en producciones como:



Trading Places (1983), donde compartió escena con su hermana

Magic Sticks (1987)

The Devil’s Daughter (1991)

En televisión, tuvo presencia en series populares como:



The Sentinel (como la teniente Carolyn Plummer)

The Equalizer

Hunter

Silk Stalkings

Star Trek: Deep Space Nine

La hermana de Jamie Lee Curtis, incursionó en la producción junto a su esposo, con quien cofundó Liberty Films, una productora independiente con sede en Idaho.