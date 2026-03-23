Excolaborador de ‘Venga la alegría’ habría confirmado su ‘secuestro’ tras denunciarse su desaparición
Según Inés Moreno, el propio René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, le mandó un mensaje contándole detalles sobre el presunto secuestro del que está siendo víctima.
Hace unos días, se reportó que René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, había desaparecido misteriosamente en medio de una crisis personal. Comenzó a circular la información de que, aparentemente, estaba en situación de calle y que actualmente podría estar privado de su libertad en condiciones terribles. En medio de la preocupación, la periodista Inés Moreno dijo haber tenido comunicación con Gómez, quien habría confirmado haber estado secuestrado. Esto es todo lo que dijo.
¿Quién es René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’?
René Gómez fue jefe de información de ‘Venga la alegría’. Según Inés Moreno, trabajó durante cuatro años en el matutino hasta que, en noviembre de 2025, dejó de presentarse porque, aparentemente, recayó en su alcoholismo.
“René Gómez tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, enfermedad que él mismo ha admitido. Ha contado en público cómo ha recaído y ha tenido problemas extremos. Ha perdido su trabajo (...) de un de repente se desapareció de ‘Venga la alegría’… ‘parece que sí, que recayó en el alcohol’”, indicó.
Supuestamente, Gómez “ya estaba viviendo en la calle y, uno de esos días, un grupo de AA fue a buscarlo; se metió y ya no supieron de él”. Y es que, presuntamente, estaría en un anexo “contra su voluntad”, donde lo estarían maltratando física y psicológicamente.
“Lo llevaron a un anexo en Iztacalco; no sabe cómo se llama, cerca del Metro Coyuya, pero los familiares de René no viven en México; son de Mérida, entonces está solo aquí. Al parecer, en este tipo de lugar donde están retenidos, son maltratados físicamente de manera terrorista; los castigan, los hacen trabajar, los esclavizan”, mencionó.
Debido a esto, Inés hizo un llamado urgente: “Corran la voz, porque René Gómez podría estar privado de su libertad... Estamos pidiendo ayuda; quien pueda conocer a alguien relacionado con René Gómez, por favor, ayúdenlo, búsquenlo, vayan a las autoridades correspondientes”, resaltó.
¿Qué habría dicho René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, sobre su presunto secuestro?
Durante la más reciente emisión de su canal de YouTube, Inés Moreno contó que René Gómez la contactó hace poco para explicar su situación actual. La periodista aseguró que el excolaborador de ‘Venga la alegría’ le mandó un mensaje por Instagram para pedirle ayuda.
“Recibí el mensaje de su Instagram donde me dijo que me pedía ayuda porque estaba secuestrado, que llevaba dos meses secuestrado en un anexo, que lo estaban golpeando y que necesitaba que yo pasara la voz para que llegara a sus familiares o pidieran ayuda a las autoridades”, resaltó.
Supuestamente, Gómez no recuerda muy bien cómo llegó a ese lugar, pero mencionó que no lo dejan salir o comunicarse con gente del exterior. Al parecer, logró establecer contacto con Moreno gracias a que pudo conseguir un celular en secreto.
“Él me dice que de lo que se acuerda es que ya andaba en situación de calle. Fue a meterse a un grupo de Alcohólicos Anónimos y que de ahí ya no supo nada, que cuando abrió los ojos apareció adentro de un anexo, que no sabía exactamente dónde estaba, pero que veía en la ventana una iglesia. Él me dijo: ‘Me está prestando un celular un compañero'; le dije que cómo podía saber que no le estaban hackeando la cuenta y me dio un dato que solo él y yo sabíamos”.
¿René Gómez, exintegrante de ‘Venga la alegría’, miente sobre su presunto secuestro?
Inés Moreno relató que también había sido contactada por una persona que dice conocer bien a René Gómez. Supuestamente, la fuente le habría dicho que Gómez no está secuestrado y sus familiares saben exactamente dónde está en estos momentos.
“Recibo un mensaje de una persona que yo conozco y me dice: ‘Fijate que el día de ayer yo comí con él’ y me dice: ‘Sí, está en un lugar, pero está muy bien. No es maltratado, no le está pasando nada, sus familiares saben y está muy bien”, indicó Moreno.
Y es que, al parecer, Gómez tiene la “costumbre” de desaparecer y después comunicarse con diversas personas para sacarles dinero: “Yo les comenté a otros compañeros y me dice: ‘Ya ha pasado otras veces que se desaparece y pide dinero’”, resaltó.
Moreno finalizó el tema expresando su deseo de que René realmente esté bien y sus presuntas declaraciones solo sean producto de un “brote”.
