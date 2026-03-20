Venga la alegría interrumpe transmisión; Kristal Silva anuncia inesperada muerte de querido actor: “Falleció ayer”

‘Venga la alegría’ se tiñe de luto. Y es que durante la transmisión en vivo de este viernes 20 de marzo, los presentadores anunciaron la inesperada muerte de un querido actor. Ricardo Casares fue quien se dijo más triste por la noticia.

Venga la alegría / Redes sociales

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¿Qué muerte anunciaron durante la transmisión en VIVO de ‘Venga la alegría’?

Durante la sección de ‘Zona de espectáculos’, Ricardo Casares y Kristal Silva dieron a conocer la muerte de Chuck Norris, a los 86 años. El presentador admitió estar muy sorprendido por el hecho, pues, si bien el actor había sido hospitalizado, se decía que estaba bien.

“No pensé dar esta noticia. A los 86 años de edad recién cumplidos. Carlos Ray Norris, mejor conocido como Chuck Norris, falleció el día de ayer en Hawái. Se le internó por problemas de salud. Este hombre, que es un ícono de las artes marciales, me parece. El más famoso de todos después de Bruce Lee… Falleció a los 86 años”, expresó Casares.

Por su parte, Kristal le deseó un eterno descanso a la celebridad, resaltando que su fallecimiento dejaba un gran vacío en la industria del cine: “Descanse en paz”, manifestó la conductora. Tras el anuncio, reanudaron el programa.

La noticia sobre el deceso de Norris comenzó a viralizarse durante las primeras horas de este viernes 20 de marzo. Tanto fans como colegas han lamentado el hecho y se han solidarizado con la familia para que pueda sobrellevar su duelo de la mejor manera posible.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Y es que la familia solo se ha limitado a dedicarle unas emotivas palabras de despedida en redes sociales.

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¿De qué murió Chuck Norris?

Los familiares de Chuck Norris usaron las redes sociales para confirmar su muerte con un comunicado. Se menciona que el actor murió el día de ayer tras haber sido hospitalizado por una “emergencia médica”.

Si bien no quisieron dar detalles sobre la causa, aseguraron que falleció de forma tranquila y rodeado de sus seres queridos. Agradecieron todas las muestras de cariño del público y lo recordaron como un “símbolo de fuerza”.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, indicaron.

Dijeron que la familia está “con el corazón roto”, por lo que se pidió “privacidad” ante estos momentos tan adversos: “Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo con nosotros”, manifestaron.

En redes sociales, ha comenzado a circular la versión de que habría muerto a causa de un infarto fulminante. No obstante, aún no hay nada confirmado.

Chuck Norris / Redes sociales

¿Cuáles eran los problemas de salud de Chuck Norris?

Aunque Chuck Norris no tenía una enfermedad crónica conocida, sí lidió con complicaciones de salud en su vida. En 2017 sufrió dos infartos casi seguidos. El primero mientras se duchaba en casa y el segundo durante su hospitalización.

En aquel entonces, una fuente contó a TMZ que el actor había dejado de respirar por unos instantes y estaban sumamente nerviosos por lo que podría pasar. No obstante, y para sorpresa de todos, logró sobrevivir sin ninguna secuela.

Días antes de su muerte, Chuck dijo estar muy feliz de cumplir 86 años con salud y cariño de toda la familia. Incluso compartió un video entrenando en Hawái, dejando claro que, al menos hasta ese momento, todo estaba bien con él.

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