Mariano Riva Palacio de luto; confirma la muerte de su madre y la despide con desgarrador mensaje

El periodista Mariano Riva Palacio, exconductor de “Hechos” de TV Azteca, atraviesa un difícil momento tras la partida de un importante miembro de su familia. El famoso comunicador compartió con sus seguidores la triste noticia.

Mariano Riva Palacio, quien hace poco dio a conocer que se comprometió con su novio Alan Biancci, informó sobre el fallecimiento de su madre, María Hilda Yáñez Landa.

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Mariano Riva Palacio anuncia la lamentable muerte de su madre. / Redes sociales

¿De qué murió la mamá del periodista Mariano Riva Palacio?

Mariano Riva Palacio anunció este miércoles en su Instagram la triste noticia con sus seguidores:

“Con profundo dolor les comunico que acaba de fallecer mi mamá. Vuela alto, mamita querida; el cielo ganó un ángel” Mariana Riva Palacio

Además, compartió una foto de su madre con el texto: “Gracias por todo, mamita querida. Ya estás en el cielo”. De momento, se desconocen las causas de la muerte de doña María Hilda; tampoco se ha informado si padecía alguna enfermedad.

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Mariano Riva Palacio anuncia la lamentable muerte de su madre. / Redes sociales

¿Cómo despidieron a la madre de Mariano Riva Palacio?

En redes sociales, diversas instituciones y medios de comunicación expresaron sus condolencias y publicaron obituarios en honor a la madre del periodista Mariano Riva Palacio.

Entre ellos, la alcaldía de Coyoacán y Reporte Índigo, medio donde actualmente colabora, se sumaron a las muestras de apoyo ante su dolor.

Por su parte, Alan Biancci, prometido de Mariano Riva Palacio, también compartió un mensaje para despedirse:

“Con profundo dolor les comparto que doña Hilda ha fallecido. Les pido una oración por ella y por mi amado Mariano, que está atravesando esta irreparable pérdida. Que Dios la tenga en su santa gloria. Gracias por todos los momentos tan bonitos y llenos de risas que compartimos juntos; la llevo siempre en mi corazón”. Alan Biancci

Con este mensaje demostró su cercanía con María Hilda, de quien se sabe era viuda desde 2020, cuando Juan Riva Palacio Sanvicente sufrió un paro cardiorrespiratorio tras varios años con daño renal.

Mariano Riva Palacio anuncia la lamentable muerte de su madre. / Redes sociales

¿Quién es Mariano Riva Palacio, exconductor de Hechos?

Mariano Riva Palacio, de 53 años, es un rostro ampliamente conocido en el ámbito informativo de México. Con una trayectoria de más de dos décadas, ha sido conductor titular en espacios de gran relevancia como Hechos sábado y ha trabajado al lado de figuras como Javier Alatorre.

A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones (2005 y 2015). Su profesionalismo lo ha llevado a colaborar en medios como El Heraldo Televisión, Reporte Índigo y Forbes México.

Más allá de la pantalla, Mariano ha compartido con el público algunos momentos difíciles de su vida personal, como el fallecimiento de su padre, Juan Riva Palacio, en 2020.

Con 26 años de trayectoria, Mariano Riva Palacio se ha convertido en una figura confiable dentro del periodismo mexicano.

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