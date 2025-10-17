Exconductor de Hechos oficializa compromiso junto a su novio ¡Habrá boda! ¿De quién se trata?

Un reconocido periodista y conductor de Hechos Noticias, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con su novio, tras un año y 11 meses de relación. La pedida de mano ocurrió en un mítico lugar. ¿Quién es y cómo pasó?

Pixabay

¿Qué famoso exconductor de Hechos AM le pidió matrimonio a su novio?

A lo largo de esta semana, surgió la noticia sobre la propuesta de matrimonio que un reconocido exconductor del noticiario Hechos AM, le hizo a su novio, con quien llevaba casi dos años de relación.

Mariano Riva Palacio, conductor y actual colaborador en Reporte Índigo, compartió el pasado 13 de octubre, una foto en la que se ve su mano entrelazada con la de su pareja y con la leyenda “Il m’a dit oui”, que significa “Me dijo que sí”.

Las felicitaciones no se hicieron esperar, reconocidas personalidades de la farándula se mostraron emocionadas por la noticia. Una de ellas fue la locutora Majo Montemayor, quien compartió un “Felicidades”.

Mira: Conductor de Hoy canceló su boda con famosa actriz; revelan las razones

Mariano Riva Palacio, exconductor de Hechos, propuesta de matrimonio a su novio / Redes sociales, IG: jmrivapalcio

¿Cómo le pidió matrimonio Mariano Riva Palacio, exconductor de Hechos, a su novio?

La pedida de mano ocurrió en el marco de un viaje especial que la pareja realizó para celebrar el cumpleaños de Alan Biancci . La ciudad luz fue testigo del momento clave en su relación, donde Mariano eligió no solo una locación icónica, sino también una fecha significativa: el festejo de su aniversario número 23 (meses) como pareja.

Gracias por llegar a mi vida, mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito @disneyparks te amo. Mariano Riva Palacio, vía Instagram

Después de haber compartido la imagen que tiene sus manos entrelazadas y con el anillo que da prueba de la propuesta, el conductor decidió dar un último mensaje en sus redes sociales, con dedicatoria especial al lugar que vio nacer su matrimonio, París:

“Muchas gracias París, prometo regresar #Francia”.

Te puede interesar: ¿Romina Marcos recibe propuesta de matrimonio en San Valentín mientras Niurka Marcos está en LCDLF All-stars?

¿Quién es Mariano Riva Palacio, exconductor de Hechos?

Mariano Riva Palacio, de 53 años, es un rostro ampliamente conocido en el ámbito informativo de México. Con una trayectoria de más de dos décadas, ha sido conductor titular en espacios de gran relevancia como Hechos sábado y ha trabajado al lado de figuras como Javier Alatorre.

A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones (2005 y 2015). Su profesionalismo lo ha llevado a colaborar en medios como El Heraldo Televisión, Reporte Índigo y Forbes México.

Más allá de la pantalla, Mariano ha compartido con el público algunos momentos difíciles de su vida personal, como el fallecimiento de su padre, Juan Riva Palacio, en 2020.

Con 26 años de trayectoria, Mariano Riva Palacio se ha convertido en una figura confiable dentro del periodismo mexicano.

Lee: ¿Nicola Porcella se casa? Recibe propuesta de matrimonio, tras ser captado con exparticipante de ‘LCDLF’