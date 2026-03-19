Asesinan a Luder Quiñones, exintegrante de Grupo Niche, tras un ataque armado, ¿asalto o atentado directo?

La industria musical se tiñe de luto. Y es que recientemente se confirmó la muerte de Luder ‘Junior’ Quiñones, exintegrante de Grupo Niche, a los 52 años, tras ser víctima de un ataque armado en su natal Colombia. Esto fue lo que sucedió.

Luder Quiñones, exintegrante de Grupo Niche / Redes sociales

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¿Cómo fue el ataque contra Luder ‘Junior’ Quiñones, exintegrante de Grupo Niche?

De acuerdo con lo reportado en medios locales, la muerte de Luder ‘Junior’ Quiñones, exintegrante de Grupo Niche, se suscitó durante la noche del pasado martes 17 de marzo. El cantante y su esposa estaban dentro de su vehículo en el barrio Bretaña de Cali, Colombia.

En algún punto, unos criminales dispararon contra el automóvil, hiriendo de gravedad a la pareja. Se mencionó que Quiñones recibió al menos 5 impactos en el abdomen, mientras que su esposa fue herida en la pierna.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital local para su atención médica. Luder falleció unas horas después de su ingreso a raíz de la gravedad de sus heridas. Su esposa continúa hospitalizada y su estado se reporta como estable.

Ha trascendido que el asesinato de Quiñones se derivó de un asalto. Se dice que los responsables querían robarle una cadena de oro. Como el artista se resistió, empezaron a disparar. No obstante, las investigaciones continúan para esclarecer el caso. No se ha arrestado a ningún sospechoso.

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¿Cómo despidieron a Luder ‘Junior’ Quiñones?

Hasta el momento, la familia no ha querido dar declaraciones sobre el suceso. No obstante, a través de redes sociales, dieron a conocer cuándo serían los ritos funerarios. Al parecer, será un evento público.

Se informó que la velación se realizará a lo largo de este jueves 19 de marzo en una funeraria de Cali. El viernes 20 de marzo se hará una misa en su honor en la Parroquia San Fernando Rey.

Amigos cercanos e internautas han lamentado la noticia. Además de recordarlo como una “persona noble y dedicada a su trabajo”, se solidarizaron con la familia y le desearon todo lo mejor ante su duelo.

Cabe destacar que, un día antes del siniestro, Luder había presumido su más reciente colaboración con Álvaro Cabarcas ‘Pelusa’. Esto fue lo que dijo:

“Qué honor y qué bonita experiencia tener la oportunidad de grabar para un grande de la música colombiana. El Maestro Álvaro Cabarcas ‘Pelusa’” Luder Quiñones

Luder Quiñones, exintegrante de Grupo Niche / Redes sociales

¿Quién fue Luder ‘Junior’ Quiñones, exintegrante de Grupo Niche asesinado?

Luder ‘Junior’ Quiñones era un músico colombiano. Empezó su carrera cuando era muy joven. A los 9 años, formó parte de la Orquesta La Octava Dimensión como timbalero. Con el tiempo, ingresó a la Orquesta La Suprema Corte.

En 1998, se unió al Grupo Niche, en el que fungió como bongosero y timbalero. En 2002, fundó la Orquesta Son de Cali. En los últimos años, había trabajado en la orquesta de Willy García. A lo largo de su carrera, dio presentaciones en diferentes países como Chile, República Dominicana y Canadá.

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