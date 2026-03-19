Chuck Norris hospitalizado de emergencia por fuerte crisis de salud en víspera de su cumpleaños 86

Chuck Norris, uno de los actores más queridos a nivel internacional, encendió las alarmas tras reportarse que había sido hospitalizado de emergencia. Esto, a poco de haber cumplido 86 años. Te decimos todo lo que se sabe hasta el momento.

Chuck Norris / Redes sociales

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¿Cuál es el estado de salud de Chuck Norris, HOY, jueves 19 de marzo?

De acuerdo con medios estadounidenses como TMZ, Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái. Se mencionó que ingresó a un nosocomio local en las últimas 24 horas por una “crisis médica”.

No se dieron mayores detalles. No obstante, todo parece indicar que la celebridad se encuentra bien dentro de lo que cabe, pues aseguraron que, de acuerdo con fuentes cercanas a él, está de “muy buen ánimo”.

Según un amigo del famoso, fue a la isla para entrenar. Relató que el pasado miércoles 18 de marzo habló con él y estaba de “buen humor”. Incluso, contaba chistes, algo que ha tranquilizado en cierta medida a los fans.

Cabe destacar que Chuck cumplió 86 años a principios de mes. En la publicación que hizo para celebrar su cumpleaños, el actor no dio indicios de tener alguna afección médica. Aseguró que, pese a su avanzada edad, se sentía más vivo que nunca y que su salud todavía le seguía permitiendo hacer lo que más “le apasiona”, es decir, practicar deportes.

“¡Hoy cumplo 86 años! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí”, manifestó.

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¿Qué enfermedades padece Chuck Norris?

Esta no es la primera vez que la salud de Chuck Norris causa preocupación. En 2017, se dio a conocer que había sobrevivido a dos infartos; el primero mientras se duchaba en su hogar y el otro en el hospital.

“Incluso dejó de respirar. Esto habría matado fácilmente a la mayoría de los hombres, incluso a los más jóvenes, pero Chuck Norris todavía está en la cima de la aptitud física. Todo ocurrió tan rápido que pensamos que se había muerto dos veces en 47 minutos. Estábamos histéricos; la gente estaba atenta al monitor que mide el ritmo cardíaco” Fuente cercana a Chuck Norris

Cabe mencionar que Chuck no se retiró de la actuación por alguna situación médica, sino para cuidar de su esposa, Gena O’Kelly, quien sufre daños nerviosos y renales. Según Norris, las afecciones de su pareja fueron causadas por una intoxicación por gadolinio durante una resonancia magnética en 2013.

Chuck Norris / Redes sociales

¿Quién es Chuck Norris?

Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris, es un actor, asesor de artes marciales, exmilitar y campeón de karate estadounidense.

Nació el 10 de marzo de 1940 y actualmente tiene 86 años.

Durante su juventud, se unió al ejército.

Su debut artístico fue en 1968, como extra en la cinta The Wrecking Crew.

Ha estado en grandes producciones junto a actores de renombre como Bruce Lee.

Tras una parodia, se le empezó a denominar “el hombre más fuerte del mundo”.

Está casado con Gena O’Kelly y tiene cinco hijos.

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