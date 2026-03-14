Laura Flores revela que su hijo fue intoxicado en una fiesta y fue hospitalizado de emergencia: “Algo le echaron”

La actriz y cantante Laura Flores vivió uno de los momentos más angustiantes como madre cuando se enteró de que su hijo Patricio había sido hospitalizado de emergencia tras una fiesta universitaria en Estados Unidos.

Durante una reciente charla en ’Netas Divinas’, la también conductora reveló que el joven colapsó después de que presuntamente alguien le pusiera una sustancia en su bebida.

El caso ocurrió cuando estudiaba en Florida y, según contó, la situación fue tan grave que el joven terminó inconsciente y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Mira: ¿Laura Flores y Yahir son pareja? El video juntos que desató rumores y esto es lo que se sabe | VIDEO

Amiga cercana a Laura Flores reveló la razón de la ruptura entre la pareja. / Redes sociales

¿Qué le pasó al hijo de Laura Flores en una fiesta?

La historia fue revelada por la propia Laura Flores durante su participación en el programa “Netas divinas”, donde compartió el difícil episodio que enfrentó su hijo cuando tenía 18 años.

Según explicó, Patricio asistió a una fiesta universitaria que se realizaba en medio del bosque, en una zona donde incluso había muy poca señal telefónica.

De acuerdo con el relato de la actriz, en algún momento de la reunión alguien habría puesto una sustancia desconocida en la bebida del joven. Poco después, el estudiante comenzó a sentirse mal y terminó colapsando frente a otras personas.

“Lo que pasó a mi hijo es espantoso… estaba en la universidad en Florida. Había una fiesta en medio del bosque, no había nada de señal. Algo le echaron en el drink y colapsó”, relató la actriz.

Laura explicó que su hijo quedó inconsciente y que quienes estaban cerca notaron que tenía la pupila dilatada, lo que encendió las alarmas de inmediato. Finalmente, alguien logró encontrar señal para pedir ayuda y una ambulancia llegó al lugar para trasladarlo a un hospital cercano.

Mira: ¡Laura Flores irreconocible tras drástico cambio de imagen! La actriz enfrenta críticas y revela ¿usó bótox?

Laura Flores lamenta la partida de Dulce y anuncia importante noticia. / Instagram: @laurafloresmx

¿Qué droga le pusieron en la bebida al hijo de Laura Flores?

Aunque los médicos confirmaron que el estado del hijo de Laura Flores no se debía al consumo de alcohol, nunca se logró identificar con exactitud la sustancia que le fue colocada en la bebida.

Laura Flores explicó que cuando los paramédicos lo atendieron, utilizaron un medicamento para contrarrestar los efectos de lo que había ingerido. El joven fue internado en el área de urgencias mientras los especialistas trataban de estabilizarlo.

“Lo ven inconsciente con la pupila dilatada. No era alcohol, le metieron algo en el drink y se lo llevaron inconsciente”, contó la actriz.

Durante ese momento crítico, la entonces novia de Patricio también jugó un papel importante, ya que ayudó a los paramédicos a ubicar información y mantenerse pendiente de la situación. “Bendita novia, lo cuidaba”, recordó Laura con gratitud.

Laura Flores sufrió un accidente en su casa. / Foto: Redes sociales

Mira: ¡Laura Flores aclara todo! Rompe el silencio sobre su supuesto romance con Yahir: ¿Relación o malentendido?

¿Laura Flores denunció a la policía lo que pasó con su hijo?

Al enterarse de lo ocurrido, Laura Flores confesó que entró en pánico. La actriz se encontraba en Miami cuando recibió la noticia y no dudó en tomar medidas para esclarecer el caso.

“Yo me puse histérica cuando me enteré, me quería ir de donde estaba”, confesó.

Laura Flores explicó que decidió levantar un reporte ante la policía para investigar quién pudo haber puesto la sustancia en la bebida de su hijo. Sin embargo, aseguró que el caso no tuvo avances.

“Levanté un reporte en la policía y ¿puedes creer que la policía no resolvió nada?”, lamentó.

Tras esa experiencia, Laura Flores aprovechó para enviar un mensaje de prevención a los jóvenes que suelen acudir a fiestas. La actriz recomendó no perder de vista sus bebidas y mantenerse alertas en todo momento.

“No suelten su drink… así como cargan el café en su termo, cárguenlo todo el tiempo”, aconsejó, con la esperanza de evitar que otros pasen por una situación similar.

Mira: ¿Lalo Salazar sí quería regresar con Laura Flores? La contradice y niega haberla dejado sin explicación