Exintegrante de Venga la alegría ¿secuestrado o internado? Denuncian desaparición

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, el exjefe de información de Venga la alegría desapareció sin dejar rastro justo en medio de una fuerte crisis personal. Las versiones apuntan a que presuntamente habría terminado viviendo en la calle… y que después presuntamente fue llevado a un lugar del que nadie habría logrado sacarlo. Hoy, crecen las sospechas de que podría estar retenido contra su voluntad en condiciones alarmantes, mientras su paradero exacto sigue siendo un enigma.

Mira: Venga la alegría interrumpe transmisión; Kristal Silva anuncia inesperada muerte de querido actor: “Falleció ayer”

El periodista Gabo Cuevas salió de Venga la alegría y las teorías no se hicieron esperar / Especial

¿Quién es el exjefe de información de Venga la alegría desaparecido tras recaer en el alcoholismo?

Se trata de René Gómez, exjefe de información de Venga la alegría, quien durante años formó parte clave del equipo del matutino de TV Azteca. Sin embargo, su nombre volvió a salir a la luz no por su trayectoria, sino por la complicada situación personal que enfrenta.

De acuerdo con Inés Moreno, el periodista ha luchado contra el alcoholismo, una enfermedad que él mismo había reconocido públicamente.

“René Gómez tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, enfermedad que él mismo ha admitido. Ha contado en público de qué manera ha recaído y tenido problemas extremos” Inés Moreno

Su recaída presuntamente habría tenido consecuencias fuertes en su vida profesional y personal. “Ha perdido su trabajo (...) de un de repente se desapareció de ‘Venga la alegría’… ‘parece que sí, que recayó en el alcohol’”, relató la periodista, dejando ver el contexto en el que comenzó esta historia.

Lee: ¿Venga la alegría engañó al público con un “Grupo Mojado pirata”? En redes llueven críticas por show “barato”

¿Exintegrante de Venga la alegría está secuestrado en un anexo? Denuncian retención contra su voluntad

La versión más alarmante es la que apunta a una presunta privación ilegal de la libertad. Según lo difundido por Inés Moreno, una fuente le hizo llegar información preocupante sobre el paradero del excolaborador.

“Al parecer, René ya estaba viviendo en la calle por la recaída del alcohol, perdió su trabajo en ‘Venga la alegría’, de jefe de información”. Inés Moreno

La situación habría escalado cuando presuntamente fue localizado por un grupo de ayuda: “Él ya estaba viviendo en la calle y uno de esos días fue a buscarlo un grupo de AA, se metió y ya no supieron de él… dice que logró saber que René está en contra de su voluntad retenido, o sea secuestrado, en este lugar”.

Además, se denuncian presuntas condiciones extremas dentro del sitio: “Al parecer en este tipo de lugar donde está retenido, son maltratados físicamente de una manera de terror, los castigan, los hacen trabajar, los esclavizan”, señaló Moreno.

¿Dónde está René Gómez hoy? Piden ayuda urgente para localizar al exjefe de Venga la alegría

La información apunta a que el periodista René Gómez presuntamente habría sido llevado a un anexo ubicado en la alcaldía Iztacalco, cerca del Metro Coyuya. Sin embargo, no hay datos precisos del lugar, lo que complica su localización.

Uno de los factores que agrava la situación es que, según lo dicho, René Gómez presuntamente no contaría con familiares cercanos en la Ciudad de México.

“Lo llevaron a un anexo en Iztacalco, no sabe cómo se llama, cerca del Metro Coyuya, pero que los familiares de René no viven en México, son de Mérida, entonces está solo aquí”, explicó.

Ante este panorama, Inés Moreno lanzó un llamado urgente para difundir el caso:

Inés Moreno “Corran la voz porque podría estar privado de su libertad René Gómez… Estamos pidiendo ayuda, quien pueda conocer a alguien relacionado a René Gómez por favor ayúdenlo, búsquenlo, vayan a las autoridades correspondientes”.

Mira: ¿Kristal Silva no quiso entrevistar a Insulini tras ‘troleada’ en Venga la alegría? Esto dijo tras escándalo

¿Qué pasó antes con René Gómez? Recaídas, salida de Venga la alegría y su historial en rehabilitación

La historia de René Gómez ya había dado señales de alerta desde meses atrás. En noviembre, el periodista Álex Kaffie reportó que el entonces jefe de información del matutino presuntamente había dejado de presentarse al programa, lo que encendió las sospechas.

Posteriormente, se confirmó que había sido separado de su cargo e ingresado a un centro de rehabilitación.

“Dicen quienes son allegados a él que en estos momentos sería su quinta ocasión de internamiento” Álex Kaffie

Aunque a inicios de año parecía haber estabilidad, incluso compartió momentos con su familia durante Año Nuevo, todo indica que una nueva recaída cambió el rumbo de su historia.