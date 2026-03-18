¿Venga la alegría engañó al público con un “Grupo Mojado pirata”? En redes llueven críticas por show “barato”

Venga la Alegría se metió en un doble embrollo: primero, por un troleo en vivo ligado a la exigencia de playback, donde participaron Insulini, Los espantasuegras y Raymix, con una reacción incómoda de Kristal Silva y segundo por presentar a un supuesto Grupo mojado “pirata” que presuntamente estaría usurpando nombre y marca. En redes, la crítica fue implacable: “lo mismo pero más barato”, “el teclado se ve que está apagado” y “claramente es Grupo mojado de Temu”.

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El periodista Gabo Cuevas salió de Venga la alegría y las teorías no se hicieron esperar / Especial

¿Venga la Alegría presentó a un “Grupo mojado pirata”, según Salvador Trejo?

La controversia comenzó cuando el comunicador Salvador Trejo aseguró que el programa presentó a una agrupación que usó indebidamente el nombre de Grupo mojado. Según el periodista:

“El programa ‘Venga la Alegría’ presentó a un tal Grupo mojado de Christian Rosas, usurpando un nombre artístico y una marca notoriamente conocida en el regional mexicano como lo es el Grupo mojado, de José Luis Dávila”, escribió Salvador Trejo.

Esta declaración desató sospechas entre la audiencia, especialmente porque varios televidentes ya habían notado irregularidades durante la presentación. Las críticas no tardaron en aparecer, señalando desde des-coordinación hasta posibles pistas falsas en los instrumentos. La situación escaló rápidamente, posicionando el tema como tendencia entre los seguidores del programa y fans del regional mexicano.

Grupo Mojado

¿Quién es el verdadero Grupo mojado y quién tiene los derechos?

De acuerdo con la misma fuente, el nombre Grupo mojado no es libre de uso. Los registros oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indicarían que la marca pertenece a:

“Pertenece al señor Luis Manuel Lozano Peña, quien es el productor y mánager del grupo de más de tres décadas a la fecha”. Salvador Trejo

Además, se destacó que canciones interpretadas en el programa, como “Tonta”, también están vinculadas a este equipo original, lo que aumentó las dudas sobre la legitimidad del grupo que apareció en televisión.

Incluso se recordó el legado musical del grupo auténtico, mencionando su impacto en el regional mexicano y su competencia directa con bandas importantes del género en su mejor momento.

Grupo Mojado

Mientras que, en redes sociales, hicieron lo suyo y no perdonaron. Los comentarios en la publicación del matutino Venga la alegría se llenaron de ironía, críticas y comparaciones que rápidamente se viralizaron:



“Grupo mojado de Temu, cambió la letra, llevaban gallos integrados, desentono, casi lo mismo pero más barato”

“acaricia la bateria y suena la guitarra, oculta”

“claramente es Grupo mojado de Temu”

“El teclado se ve que está apagado y todavía cantan desafinado, no creo que sea el grupo original”



¿Qué tiene que ver el troleo de Insulini y Raymix en Venga la alegría con esta polémica?

La polémica se da en un contexto complicado para el programa, ya que días antes el influencer Insulini y el cantante Raymix protagonizaron un momento viral en el mismo espacio.

Según relató Insulini, la producción les pidió usar playback antes de salir al aire, lo que no les agradó. Como forma de protesta, decidieron alterar completamente la dinámica del grupo en vivo: intercambiaron posiciones y usaron instrumentos de forma poco convencional.

El resultado fue un show caótico que desconcertó tanto al público como a la conductora Kristal Silva, quien evitó profundizar en la entrevista tras la presentación.

Posteriormente, Kristal respondió en redes: