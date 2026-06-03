Muere querido cantante de cumbia tras aparatoso accidente automovilístico, ¿quién era Elías Morel?: FOTO

En medio del luto por el supuesto suicidio de la influencer Paola Márquez, se confirma la muerte de otra querida celebridad. Se trata de Elías Morel, líder de la agrupación ‘El sabor de la cumbia’, a los 41 años. El cantante se vio involucrado en un aparatoso accidente automovilístico. Esto es lo que se sabe.

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Elías Morel, vocalista del ‘Sabor de la cumbia’, muere / Redes sociales

El accidente que mató a Elías Morel, vocalista del ‘Sabor de la cumbia’

El hecho ocurrió el 31 de mayo. De acuerdo con los primeros reportes, Elías Morel, vocalista de la agrupación ‘El sabor de la cumbia’, estaba transitando por la autopista que conecta las ciudades de Rosario y Santa Fe, en Argentina.

En algún punto, impactó contra la parte trasera de un camión tipo cisterna. Pese a la pronta llegada de los servicios de emergencia, solo se pudo confirmar la muerte del cantante. La causa del deceso habría sido la gravedad de sus heridas.

Por lo que se puede ver en las imágenes virales del hecho, el choque fue tan fuerte que destrozó completamente la parte delantera de la camioneta del famoso. Hasta el momento, se desconoce si el artista estaba en estado de ebriedad.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos. En tanto que, mediante redes sociales, internautas y amigos no han dudado en expresar sus condolencias. También se solidarizaron con la familia ante estos momentos tan tristes.

Según allegados, el artista era una “maravillosa persona” que solo estaba enfocado en su música. El funeral se realizó justo el mismo día del accidente. Se desconoce el destino de sus restos.

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Siniestro fatal en la autopista Santa Fe-Rosario. Sucedió esta mañana a la altura del peaje de Sauce Viejo. Una combi embistió de atrás a un camión cisterna. Falleció el conductor del vehículo de menor porte, Elías Morel. Era conocido por ser cantante integrante del grupo musical… pic.twitter.com/AYtWwpr9eT — Mario Galoppo (@mariogaloppo) May 31, 2026

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Elías Morel, vocalista del ‘Sabor de la cumbia’?

Su último post en redes sociales data del pasado 19 de mayo. En dicha publicación, Elías Morel agradeció el apoyo del público en su última presentación. Aseguró que él y el resto de los integrantes del ‘Sabor de la cumbia’ se esforzarían para dar conciertos de calidad.

“Otro fin de semana de trabajo, bendecido,gracias por confiar en nuestra propuesta musical. Seguimos brindando lo mejor en cada show, para ustedes nuestro público”, manifestó.

Por otra parte, se ha viralizado una fotografía que él mismo subió a su WhatsApp, previo al accidente. La imagen es de la carretera en la que iba transitando. Este fue el mensaje que compartió junto a la foto:

“EL LEYES, GALVEZ, ESPERANZA, SANTA FE, SANTA ROSA DE CALCHINES. GRACIAS DIOS MÍO Y GRACIAS GENTE POR CONFIAR”.

Últimas palabras de Elías Morel / Redes sociales

¿Quién era Elías Morel, vocalista del ‘Sabor de la cumbia’?

Elías Morel era un cantante argentino, vocalista del grupo ‘El sabor de la cumbia’. Tenía 41 años al momento de su muerte. Llevaba varios años trabajando también como representante de la banda originaria de Argentina.

Era muy hermético en cuanto a su vida privada. Solo se sabe que era un hombre casado desde 2014. Se desconoce si tiene hijos. Sus familiares no han querido dar declaraciones acerca del siniestro. También trabajaba en talleres enfocados a la música.

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