Influencer Paola Márquez es hallada sin vida en un departamento, señalan posible suicidio

Meses después del fallecimiento del infuencer y comediante Rolling Ray, las redes sociales se vistieron de luto nuevamenre luego de que se diera a conocer la muerte de la influencer Paola Márquez, quien fue hallada sin vida en su departamento.

Mientras las autoridades siguen investigando las causas de su deceso, usuarios han inundado sus cuentas con muestras de cariño y condolencias a la familia.

Lee: Hermana de el Temach revela cómo cambió su relación con el infuencer: ¡Ya no se hablan! ¿Por qué?

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Paola Márquez, famosa influencer potosina?

La noticia sobre el fallecimiento de Paola Márquez se dio a conocer a través de la página oficial del H. Ayuntamiento de Huehuetlán, donde enviaron condolencias a amigos y familiares.

“El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, se lee en la publicación.

Por su parte, su papá, Hércules Márquez Balderas, compartió un post en Facebook en el que lamentó la partida de su hija, pero no reveló detalles sobre su deceso:

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”. Papá de Paola Márquez

Lee: Influencer mexicano presuntamente “desaparecido” tras confesar infidelidad a su expareja: ¿Qué se sabe?

Papá de Paola Márquez / Redes sociales

¿Qué dicen las autoridades sobre la muerte de Paola Márquez?

Reportes preliminares indican que podría tratarse de suicidio; sin embargo, la Fiscalía General del Estado aún sigue con las investigaciones y no han dado a conocer más detalles sobre el caso.

De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo de la joven habría ocurrido por un familiar que acudió a visitarla al domicilio que habitaba. Tras el reporte, llegaron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Lee: ¿Qué le pasó a Estef Monárrez? Reportan ataque armado al negocio de la influencer; esto es lo que se sabe

Paola Márquez falleció a los 30 años. / Redes sociales

¿Quién era Paola Márquez, influencer que fue hallada sin vida en su departamento?

Paola Márquez, originaria del municipio de Huehuetlán, adquirió popularidad en redes sociales, principalmente Facebook y TikTok; aunque es en Instagram donde varios usuarios han expresado sus condolencias.

Una de sus últimas publicaciones la acompañó con el texto: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”. Dicho clip ha sido acompañado con diversas muestras de cariño por parte de sus seguidores.

En medio de la despedida en redes, su papá compartió en Facebook detalles sobre las honras fúnebres que se realizarán a partir del domingo 31 de mayo, día en que el cuerpo de Paola Marquéz llegara a Huichihuayan.

No te pierdas: Una famosa y su padre son acusados de intentar matar a un cantante: ¡Contrataron a un asesino!