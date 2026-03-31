Rey grupero reporta, entre lágrimas, la desaparición de ser querido: “No se lo deseo ni a mi peor enemigo”

Rey grupero, conocido influencer y expanelista de La granja VIP, prendió las alarmas de sus fans y seguidores en redes sociales, luego de publicar un vídeo entre lágrimas, asegurando vivir un momento de angustia tras la desaparición de un ser querido. ¿Qué le pasó exactamente?

Rey Grupero / Redes sociales

¿Qué dijo Rey grupero sobre la desaparición de un ser querido?

La tarde de este martes 31 de marzo, Rey grupero generó preocupación en sus redes sociales, tras haber publicado un vídeo en el que se ve visiblemente angustiado.

El vídeo estaba compartido con el siguiente mensaje: “ Qué momento más horrible sentir que pierdes a tu gatito, pasa por tu cabeza miles de escenarios trágicos ”, escribió el influencer.

El creador de contenido aseguró haber vivido un tenso momento que lo llevó al llanto y que, este sentimiento, no se lo desea ni a su peor enemigo. Acompañada de Nanda Rocha, su actual pareja, el influencer relató lo sucedido.

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Rey Grupero se pronunció ante las constantes ofensas por su tono de piel. / Instagram: @reygruperomx y @lamesacaliente

¿Cómo encontró Rey Grupero a su ser querido?

En el vídeo compartido por Rey grupero en sus redes sociales, platicó cómo fue que su gatito se perdió por más de tres horas, llevando a creer a él y a su pareja, que jamás lo volverían a ver:

Se perdió nuestro gatito, estuvo cabrón. (...) El pend*#o estaba escondido en un cuadro, estuvimos tres horas buscándolo. Yo me lo imaginaba planchado. Rey grupero

En comentarios, algunas celebridades reaccionaron al conmovedor vídeo de Rey grupero, señalando que perder (aunque momentáneamente) a su mascota, es una sensación angustiante y agobiante.

La actriz y cantante Litzy fue una de las personalidades que reaccionó al vídeo, y comentó lo siguiente: “ Jajajajaja, ¡es el peor sentimiento del mundo! ¡Me río porque son terribles! ¡Los quiero! ”, compartió.

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¿Quién es Rey grupero y a qué se dedica actualmente?

Rey grupero es un creador de contenido, influencer y personalidad de la televisión mexicana que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus bromas, su estilo irreverente y su sentido del humor caracterizado como “provocador”.

Su personaje se consolidó en YouTube, pues rápidamente consiguió una comunidad de miles de seguidores en dicha plataforma. Aunque su contenido le dio gran visibilidad, también generó críticas por el tono de algunas de sus bromas.

Su participación en La casa de los famosos de Telemundo lo posicionó aún más como un rostro conocido en el espectáculo, donde convivió con otras celebridades y generando conflictos en varias ocasiones.

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