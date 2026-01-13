Rey Grupero está decidido a enfocarse más en su arte millonaria que al espectáculo: ¿Deja Venga la alegría?
Rey Grupero nos contó que retomó la pintura, una de sus grandes pasiones, y ahora facturará con ella ¡¿millones?! ¿Dejará Venga la alegría? Te contamos este martes de TVNotas.
Recientemente, ‘Rey Grupero’ se viralizó en las redes sociales, y no debido a algún escándalo, pelea o broma, sino por mostrar su gran talento con los pinceles y pasión por el arte. Al respecto, el conductor narró que es algo que lleva en las venas. “Hace poco empecé nuevamente a pintar, pero lo hago desde que era niño. Todavía no decía ni una sola palabra, pero ya estaba con los pinceles (ríe)”.
¿Desde cuándo pinta Rey Grupero y quién lo impulsó?
“Mi papá es cantante y mi mamá pintora. A veces me ponía a pintar las paredes y antes de que mi papá me diera una nalgada, mi mamá le decía: ‘Espérate, él va a ser pintor’. Después me compraba kilos de hojas revolución. Recuerdo que en ese tiempo hacía mis dibujos de mis ídolos: ‘Cepillín’ y ‘Batman’”, compartió Rey Grupero
Su creatividad lo ayudó a crear caricaturas únicas. “Luego comencé a perfeccionar la técnica a través de las caricaturas. Las veía y las copiaba. Ojo, nunca los calqué. Todo era a partir de lo que veía y de mi imaginación. En ocasiones les ponía armaduras diferentes para que no se vieran iguales”.
Florinda Meza lo invitó a formar parte de una revista de historietas. “Gracias a mi avance y desempeño, mi mamá me llevó a unos foros, donde vi al ‘Chavo del 8’ (Roberto Gómez Bolaños †) y a ‘Doña Florinda’ (Florinda Meza). Ella me dijo: ‘Estuve viendo tus dibujos y déjame decirte que eres un diamante. Si eres un niño constante y disciplinado te irá muy bien. Quiero que seas parte de la revista La Chimoltrufia’. Imagínense lo que sentí a los 8 años. Estuve unos meses trabajando con ella. Ahí aprendí a colorear y a meter luces”.
¿Por qué Rey Grupero dejó el arte durante varios años?
A pesar de tener talento nato, explicó que sus inseguridades lo llevaron a declinar de su sueño por un tiempo. “Pasaron los años y nació el ‘Rey Grupero’. Ahí fue donde decidí retirarme del arte, porque los videos me funcionaban más y me generaban dinero. No sé por qué, pero jamás tuve suerte para vender mis obras. Era muy inseguro de mis pinturas. Yo mismo me decía: ‘No están chidas’”.
Aunque también ha demostrado gran talento en la conducción, tiene claro que la pintura es su mayor prioridad en estos momentos. “Para pintar un cuadro hago 2 sesiones de 2 horas cada una; la primera hora es para hacer los rasgos, y la otra, para terminar. Cada que voy por lienzos me gasto alrededor de 5 mil pesos. Ahorita me quiero dedicar un poco más al arte que al espectáculo y a componer canciones”.
¿Cuánto cuesta una pintura del Rey Grupero y cómo nació su obra más famosa?
Hace unos días, Rey Grupero causó gran impresión entre sus fans al mostrar una pintura de Cristo. Describió de qué manera lo creó. “Mientras estaba haciendo un retrato de Freddie Mercury me enc4bron3 porque no me estaba gustando. No tenía la inspiración necesaria y lo comencé a rayonear hasta dejarlo en negro”.
“De repente, al ver la pintura seca, me di cuenta de que al manchar con color blanco me había salido un perfil. Le puse la barba, la corona de cruces y quedó un Jesús. Un experto en arte me ayudó a cotizar la obra y, la verdad, no la vendería por menos de 1 millón de pesos”.
En otro tema, y para concluir la entrevista, le preguntamos si se atrevería a participar en La granja VIP y respondió: “2025 lo terminé de una forma muy hermosa, porque estuve en dicho proyecto y en Venga la alegría, fin de semana. Son oportunidades de oro. En este 2026 no sé si me metería al reality como concursante, porque me gustó ser crítico”.
¿Quién es Rey Grupero?
‘Rey Grupero’ se dio a conocer como Youtuber:
- Se ganó al público haciendo bromas pesadas en la calle y a personalidades del medio artístico. Gracias a esto dio el salto a la TV.
- Ha participado en los realities: Master troll, Inseparables: Amor al límite, La casa de los famosos 3, de Telemundo, Los 50, La casa de los famosos All-stars, también de Telemundo, y MasterChef celebrity, México 2024.
- Fue crítico en La granja VIP (2025).
- Lo vemos de conductor en Venga la alegría, fin de semana. Cuenta con 600 mil seguidores en Instagram y 215.9 mil en TikTok.
