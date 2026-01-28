¿Carmen Villalobos está soltera? Habría terminado su relación con Frederik Oldenburg; ¿corazón libre?

¿Carmen Villalobos está soltera? La pregunta volvió a encenderse entre sus seguidores luego de que la actriz reaccionó de forma directa y sin rodeos a los rumores sobre su vida sentimental y la ruptura de su relación con Frederik Oldenburg. A través de un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, la colombiana habría aclarado su situación actual, dejando ver no solo su postura frente al tema, sino también el momento personal que atraviesa, avivando aún más la conversación sobre si su corazón está libre o no.

No te pierdas: Angélica Vale celebra la Navidad tras su divorcio con Otto Padrón y manda especial mensaje | FOTO

Vida amorosa de Carmen Villalobos: ¿está soltera después de dos años de relación? / Foto: Redes sociales

¿Carmen Villalobos confirma que está soltera?

Majida Issa compartió un video en redes sociales grabado desde su camerino, donde aparece modelando frente a la cámara. La publicación llamó la atención cuando, durante la grabación, Carmen Villalobos, quién tenía una relación con el conductor venezolano Frederik Oldenburg, entra al lugar y ambas se abrazan, momento que quedó registrado en el clip.

El video, que tenía de fondo la canción de Dónde están las gatas, de Alex Gargolas, Daddy Yankee y Nicky Jam, fue acompañado por la descripción: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, frase que generó conversación entre sus seguidores por la referencia directa a su situación sentimental. La escena se desarrolla de manera espontánea y sin mayor contexto adicional.

Majida Issa y Carmen Villalobos trabajan juntas en la serie Sin senos sí hay paraíso, producción en la que comparten créditos. La publicación fue interpretada por el público como una interacción entre ambas actrices durante una jornada de grabación.

No te pierdas: Parejas de famosos en 2025: ¿Quiénes se comprometieron, embarazaron, separaron y regresaron?

Carmen Villalobos enfrenta nueva etapa: ¿soltera? / Foto: Redes sociales

¿Cuándo terminaron Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

People en Español confirmó que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg dieron por terminada su relación, luego de dos años juntos. La información fue publicada por el medio sin que se dieran a conocer las razones de la ruptura ni mayores detalles sobre cuándo ocurrió la separación.

Hasta el momento ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas al respecto. La relación entre la actriz y el presentador se mantuvo en gran medida bajo atención pública durante los últimos años. Sin embargo, tras la confirmación de People en Español, la situación permanece sin pronunciamientos oficiales por parte de Villalobos ni de Oldenburg.

No te pierdas: Angélica Vale reaparece con look radical tras divorcio de Otto Padrón; ¿cerrando ciclos o mensaje para su ex?

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos es una actriz que nació en Barranquilla, Colombia, el 13 de julio de 1986 y comenzó su carrera en la televisión a los 20 años. Su primer papel relevante llegó en 2003 con la telenovela Amor a la plancha, al que siguió una participación en Dora, la celadora en 2004. Estos proyectos marcaron el inicio de una trayectoria constante dentro de la televisión colombiana, abriéndole paso a producciones de mayor alcance en los años posteriores.

En 2008 obtuvo su primer protagónico en Telemundo con la telenovela Sin senos no hay paraíso, donde interpretó a Catalina Santana, una joven de un barrio de Colombia que busca cambiar su vida a través de una cirugía estética. Villalobos llegó a este proyecto luego de no aceptar la versión de Caracol Televisión debido a compromisos previos con la telenovela La Tormenta. Tras un proceso de casting que duró un mes, fue seleccionada para la producción de Telemundo, la cual le permitió ampliar su reconocimiento fuera de su país. Posteriormente, en 2010, protagonizó Niños ricos, pobres padres y formó parte del elenco principal de Ojo por ojo.

En 2011 encabezó la telenovela Mi corazón insiste en Lola Volcán junto a Jencarlos Canela, adaptación de Yo amo a Paquita Gallego y su primera producción protagonizada en Estados Unidos. Más adelante participó en Made in Cartagena para Caracol Televisión y se integró al elenco de El señor de los cielos, serie en la que permaneció durante tres temporadas. Tras este proyecto, retomó su personaje de Catalina Santana en Sin senos sí hay paraíso y, a partir de la segunda temporada, asumió nuevamente el rol protagónico, que derivó en el spin-off El final del paraíso, donde se dio continuidad a la historia del personaje.

No te pierdas: Fer de la Mora y ‘Potro’ Caballero confirman oficialmente su ruptura; ¿se acabó el amor o hubo infidelidad?