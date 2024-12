Tras divorcio de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo se vuelve a casar con July Diez Duque

Luego que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron su separación en julio del año 2022, tras 10 años de noviazgo y tres de matrimonio, el actor volvió a darse el “sí, acepto” con su entonces prometida, Juliana Diez Duque, empresaria del sector de la moda.

Recordemos que Caicedo le propuso matrimonio a Diez en octubre de este año. Ahora, dos meses después de darle el anillo de compromiso, ¡llegaron al altar muy enamorados!

La pareja se conoció en una iglesia cristiana en Medellín, Colombia, después de que ambos terminaron sus respectivas relaciones. Lo cual les ayudó a encontrar la fe y sanar sus heridas con un romance basado en valores compartidos.

Sebastian Caicedo, July se casan / IG: @reinaveneenosa / @sebastiancaicedo

Sebastián Caicedo se casa con Juliana Diez Duque

Ahora, ambos celebraron su amor en una íntima ceremonia que se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre en una exclusiva Hacienda de Santa Mónica, ubicada en Llano Grande, Antiquia, en Medellín.

De acuerdo con la revista People México, a la boda únicamente asistieron las personas más cercanas a los novios. Juliana lució encantadora con un vestido blanco marfil con tocados y cola. Por su parte, Sebastián ocupó un traje de tres piezas color café claro.

Sebastian Caicedo, July se casan / IG: @reinaveneenosa / @sebastiancaicedo

Un pastor de su fe cristiana, ofició la ceremonia, lo que reiteró los valores religiosos de la pareja.

“Esto fue después de dos años de caminar en una relación con propósito, y decidimos dar este paso porque sentimos que ese propósito necesitaba ser afianzado con la bendición de Dios. (...) Tenemos muchos planes, proyectos, y creemos que es el momento de restaurar nuestras vidas, de estar bajo la bendición de Dios y ser felices”, dijeron.

Sebastian Caicedo, July se casan / IG: @reinaveneenosa / @sebastiancaicedo

¿Qué dijo Sebastián Caicedo sobre su matrimonio con Juliana?

Además, el histrión de ‘El señor de los cielos’ comentó que su decisión de que solo asistieran sus seres queridos más cercanos fue debido a que el enfoque principal es honrar a Dios. Subrayó que la entidad divina era el protagonista de la celebración.

“La ceremonia fue cristiana en Llanogrande, a 40 minutos de Medellín. Fue en una hacienda, fue algo muy íntimo, estuvo parte de la familia de July, parte de mi familia y amigos muy cercanos; del medio artístico no vino nadie realmente. Fue algo muy bonito, no fue la mega fiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos que fuera muy bonito y ofrecerle a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad, sino que fuera Dios. Dios fue el protagonista”, dijeron.

Eso no es todo, también expresó su deseo por convertirse en papá de una niña con su nueva esposa. ¡Enhorabuena!

¿Qué pasó entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son actores colombianos que mantuvieron una relación sentimental durante más de una década, convirtiéndose en una de las parejas más emblemáticas de la farándula latinoamericana.

La pareja inició su relación en 2009 y, tras diez años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 2019. Su boda fue ampliamente cubierta por los medios, reflejando la popularidad y el cariño que el público les tenía.

Sebastian Caicedo, July se casan / IG: @reinaveneenosa / @sebastiancaicedo

En julio de 2022, Carmen Villalobos anunció su separación de Sebastián Caicedo, poniendo fin a una relación de 13 años. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que eran considerados una pareja sólida en el mundo del entretenimiento.

Tras la separación, Sebastián Caicedo reveló que atravesó momentos difíciles, llegando a considerar atentar contra su vida debido a la depresión que experimentó.

Por su parte, Carmen Villalobos ha continuado con su carrera actoral y ha compartido momentos de su vida personal en sus redes sociales. Sostiene una relación con Frederik Oldenburg.