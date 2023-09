Sebastián Caicedo destapa la verdad de su separación con Carmen Villalobos, ¡pero le llueven críticas!

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, luego de aparecer juntos en la serie El señor de los cielos. Gracias a este proyecto se ganaron el cariño del público. La pareja estuvo junta durante 10 años como novios y tres en matrimonio.

Parecía que todo era miel sobre hojuelas hasta que, repentinamente, comenzaron los rumores de separación y finalmente lo confirmaron hace casi dos años. En ese momento se especuló que él ya tenía nueva novia.

Aunque ya pasó el tiempo, el actor decidió dar más detalles sobre las razones que los llevó al divorcio.

Ahora ambos tienen nuevas parejas / Instagram

“Voy a decir algo que nunca he dicho en televisión ni en mis redes sociales, Dios lo puso en el corazón en este momento y lo quiero decir”, comenzó en una entrevista en el programa Buen día Colombia.

Y entonces dijo: “Mi relación anterior no era mala, al contrario, fue una relación hermosa. (Carmen fue) una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor en el mund. Profesionalmente (Carmen) es maravillosa, pero voy a decir qué faltó en esa relación: Faltó a Dios en la mitad, por más que fuéramos a misa”.

El actor se dijo sorprendido por cómo fue que su relación con la actriz de repente cayó y no supieron cómo rescatarla: Esa bola de nieve que es pequeña va creciendo y se te sale de las manos. En ese momento, dices ‘¿en qué momento eso pasó?’”.

Sebastián también habló sobre los rumores en aquel entonces en los que se decía que había sido infiel e incluso que era gay: “Yo llevé el agua sucia. Si hubiera pasado algo de lo que me señalaban… se especuló de todo. Digamos la infidelidad, lo primero que la gente habla, pero si hubiera sido por eso, se hubiera dicho… Realmente yo no podía tomarme una foto con nadie y como no encontraban nada, alguien en Estados Unidos dijo que yo era gay”.

Sebastián había dejado la actuación para ser administrador agrícola / Instagram

Igualmente mencionó cómo fue que toda la crisis de la separación le hicieron refugiarse en su finca y subir 14 kilos llegando a tener “pensamientos locos”, lo que le hizo pensar en retirarse de la actuación para siempre.

Sebastián puntualizó que actualmente busca tener una bonita relación con Juliana Diez, con quien asistió a la iglesia y fue su motor, no solo de vida, sino para su emprendimiento.

“En este momento yo quiero caminar con Dios, tener una bonita relación y que cuando haya diferencias... en lugar de buscar esas ayudas en el exterior... viene Dios y te da las indicaciones correctas”, finalizó.

Las palabras de Sebastián generaron comentarios por parte de los internautas, quienes criticaron que el actor salga a decir que “Dios faltó" en su relación porque están convencidos de que su infidelidad tiene que ver con ello: “jaja se escuda en Dios para no tener los hue… de decir que la engañó”, “¿y no la había engañado con su amiga? ¿Dónde quedó Diosito en ese momento?”, criticaron.