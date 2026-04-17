Cuéntamelo ya! de luto por inesperada muerte; integrante sufre terrible pérdida: “Nos da mucha tristeza”

En Cuéntamelo ya! vivieron un momento de profunda tristeza al anunciar la muerte de una persona cerca del set, por lo que los conductores y todo el equipo que lo integra se encuentran de luto. ¿De quién se trata? Estos son todos los detalles.

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Conductores de Cuéntamelo ya! anuncian una sorpresiva muerte. / Foto: Redes sociales.

¿Cuál es la muerte por la que los conductores de Cuéntamelo ya! están de luto?

Este viernes 17 de abril, el equipo de Cuéntamelo ya! reveló la inesperada y sorpresiva muerte del padre de uno de los que conforman el equipo del programa matutino.

Se trata del padre del conductor y chef Omar Sandoval, quien con una profunda tristeza comunicó el fallecimiento de su papá Mariano Sandoval Becerra.

A través de sus redes sociales oficiales, informó sobre la muerte de su padre acompañado de un mensaje.

“Gracias por cada risa, cada enseñanza y cada abrazo. Tu amor se queda con nosotros para siempre” Omar Sandoval.

De igual manera, compartió algunas fotografías de su familia, en donde se encuentra él junto con su padre en algunos de los mejores momentos de su vida.

Muere Mariana Sandoval Becerra, padre del chef y conductor de Cuéntamelo ya! Omar Sandoval / Foto: IG. @chefomarsag/Omar Sandoval.

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Así fue el momento en que conductores de Cuéntamelo ya! anuncian muerte del papá de Omar Sandoval

Cynthia Urías, una de las principales conductoras de Cuéntamelo ya!, fue quien reveló el fallecimiento del padre de Omar Sandoval, acompañada de sus compañeros del matutino.

“Nos da mucha tristeza decirles que todo el equipo de Cuéntamelo ya! se une a la pena que embarga a los chefs Omar y Mariano Sandoval del sensible fallecimiento de su señor padre” Cynthia Urías.

Asimismo, mostró solidaridad, al igual como la de sus compañeros, tanto al conductor de Cuéntamelo ya! como al resto de su familia.

“Enviamos muchísima luz, muchísima solidaridad, a toda la familia Sandoval, deseando que encuentren pronto consuelo y paz ante este momento tan difícil y desde aquí los abrazamos” Cynthia Urías.

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¿Quién es Omar Sandoval?

Omar Sandoval participa como conductor y chef en el programa de televisión Cuéntamelo ya! donde se ha ganado popularidad entre el público que disfruta el programa.

Se ha caracterizado por ser un amante de la cocina, donde ha demostrado su pasión y gusto en esta disciplina que practica desde hace varios años.

De acuerdo con sus diferentes videos en redes sociales, tiene una carrera en la gastronomía mexicana. En varios materiales difundidos en internet comparte sus recetas de diferentes platillos, tanto nacionales como extranjeros.

Además de ser conductor de Cuéntamelo ya!, es director de una academia de comida para enseñar lo que sabe a las nuevas generaciones.

Cabe destacar que el hermano de Omar, Mariano Sandoval, trabaja también como chef y conductor en el programa de televisión matutino Hoy.