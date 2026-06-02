Paola Márquez: Así fue su funeral; YosStop asegura que había señales de depresión que nadie atendió ¿la conocía?

La muerte de Paola Márquez, influencer originaria de San Luis Potosí, sigue generando conmoción en redes sociales. Su inesperado fallecimiento el pasado 30 de mayo no solo sorprendió a sus seguidores, también abrió una conversación sobre lo que ocurría detrás de la pantalla. Su funeral, marcado por emotivos momentos, música y un ambiente lleno de nostalgia, se volvió viral.

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Paola Márquez falleció a los 30 años. / Redes sociales

¿Cómo fue el funeral de Paola Márquez en San Luis Potosí?

El funeral de Paola Márquez, la influencer hallada sin vida el pasado 30 de mayo, se llevó a cabo en su natal San Luis Potosí, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para darle el último adiós a la influencer.

La despedida comenzó en la casa de su abuelo, donde se realizó el velorio. Posteriormente, este 1 de junio a las 11 de la mañana, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la parroquia de Huichihuaya. El momento estuvo cargado de emociones, pues seguidores que solo la conocían por redes decidieron acudir para acompañar a la familia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el cortejo avanzó en caravana rumbo al panteón, creando una escena muy significativa para quienes siguieron a la creadora de contenido. Videos del funeral de Paola Márquez se viralizaron rápidamente, mostrando el cariño que su comunidad le tenía.

¿Por qué lanzaron globos blancos durante el último adiós a Paola Márquez?

Ya en el cementerio, el ambiente se volvió aún más emotivo. Durante el entierro de Paola Márquez, familiares y amigos portaron playeras negras con la fotografía de la influencer, mientras que uno de los momentos más simbólicos fue el lanzamiento de globos blancos al cielo.

Además, la música tuvo un papel importante en el funeral. Entre lágrimas, se escuchó “la Yaquesita”, una canción que acompañó el último adiós y que fue elegida para despedirla en medio de un ambiente que mezcló tristeza con recuerdos de alegría.

Estos detalles hicieron que el funeral de Paola Márquez fuera distinto y muy comentado en redes, donde usuarios destacaron la forma en que fue despedida: con elementos que reflejaban su personalidad, su amor por la música y su estilo de vida.

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¿De qué murió Paola Márquez? Esto se sabe de su fallecimiento

La muerte de Paola Márquez ocurrió el pasado 30 de mayo, luego de que fuera encontrada sin vida en su casa. De acuerdo con los primeros reportes, un familiar acudió a buscarla y la habría hallado inconsciente, por lo que de inmediato se solicitó la atención de los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, paramédicos confirmaron que la influencer ya no contaba con signos vitales. Más tarde, elementos de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Sobre las causas de muerte de Paola Márquez, han surgido versiones en medios que apuntan a un posible atentado contra sí misma; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridades ni familiares, por lo que el caso sigue rodeado de incertidumbre.

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Muerte de Paola Márquez / Redes sociales

¿Qué dijo YosStop sobre Paola Márquez y su salud mental?

Tras la noticia de la muerte de Paola Márquez, la youtuber YosStop reaccionó públicamente y generó conversación en redes sociales al hablar sobre la salud mental de la influencer.

En sus declaraciones, YosStop explicó que al revisar contenido de Paola, detectó señales de depresión, ansiedad y baja autoestima.

“Empecé a buscar más de ella… creo que sí es muy evidente que había temas de depresión, de ansiedad, de salud mental, de autoestima”. YosStop

También criticó los comentarios que minimizaban la situación por no conocer a la influencer: “Me parece de muy mal gusto comentarios de gente que dice: ‘Influencer de qué, quién era’… eso no es lo importante de la noticia”.

Ultima publicación de Paola Márquez en redes. / Redes sociales

Uno de los puntos más impactantes fue cuando señaló que Paola habría buscado ayuda, pero no la que necesitaba:

“En una parte dice: ‘Bueno pero ya busqué ayuda’… y luego dice que tenía cita con un nutriólogo… esa es la ayuda que buscó”. YosStop

Además, enfatizó que la creadora de contenido mostraba señales claras de una crisis emocional: “Solamente con ver pedacitos, uno puede ir cachando qué está viviendo… pero no tenemos idea de lo que realmente estaba viviendo”.

Finalmente, YosStop lamentó lo ocurrido: “Lamento mucho lo que le sucedió… está muy duro este caso”, e invitó a reflexionar sobre la importancia de la salud mental.