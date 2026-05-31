Paola Márquez es hallada sin vida: así fue su última aparición pública; señalan que sufría depresión

Después de que se dio a conocer que la influencer Paola Márquez fue hallada sin vida en su departamento de San Luis Potosí, la noticia se comenzó a difundir rápidamente en redes sociales. Usuarios y seguidores han manifestado su sentir, pues semanas atrás se le vio disfrutando en la Feria de San Marcos.

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Muerte de Paola Márquez / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Paola Márquez?

Durante la tarde del sábado 30 de mayo, el Ayuntamiento de Huehuetlán informó del fallecimiento de Paola Márquez y enviaron condolencias a amigos y familiares. Horas después, el papá de la influencer se pronunció en redes:

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez; hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía; un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”. Papá de Paola Márquez

De inmediato, las redes de la influencer y su papá se inundaron de condolencias para la familia y comentarios que manifestaban sorpresa ante la noticia, pues semanas atrás la joven compartió su visita a la Feria de San Marcos.

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Papá de Paola Márquez / Redes sociales

¿Cuándo fue la última aparición pública de Paola Márquez?

Después de que se confirmó el fallecimiento de Paola Márquez, en redes comenzaron a circular fotos y videos de los momentos que vivió la influencer en la Feria de San Marcos junto a algunos artistas.

En el material audiovisual se le ve en la presentación de Grupo Firme; incluso intercambia algunas palabras con Eduin Caz, vocalista de la agrupación. Dicho momento ha adquirido gran visibilidad en redes, donde seguidores han manifestado su sentir:



“Qué pasaba detrás de esa sonrisa. Vuela alto, hasta siempre, muchacha”.

“Eres, fuiste y serás muy recordada”.

“Dime que es mentira”.

Además de sus fotografías en la Feria de San Marcos, un mensaje que ha acaparado la atención de los internautas es el que colocó en su última publicación: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”

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Muerte de Paola Márquez / Redes sociales

¿Qué dicen las autoridades sobre el hallazgo de Paola Márquez?

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha dado un informe oficial sobre la causa de muerte de Paola Márquez, pero reportes extraoficiales indicaron que podría tratarse de un suicidio.

Por su parte, “El Sol de San Luis Potosí” indicó que habría sido encontrada en suspensión incompleta en su habitación. Mientras que versiones que circulan en redes señalan que la joven fue encontrada sin vida en su departamento por un familiar.

Después de que los servicios de emergencia llegaron al lugar, se percataron de que la joven ya no contaba con signos vitales. Dicha versión no ha sido confirmada y se sigue en la espera de información oficial.

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