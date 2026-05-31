Muerte de Paola Márquez: destapan cómo habría sido encontrada la influencer al interior de su departamento

Durante las tarde del sábado 30 de mayo, las redes sociales se vistieron de luto luego de que meses atrás te informamos en TVNotas sobre la muerte del influencer y comediante Rolling Ray, quien perdió la vida en su propia casa.

Ahora, se reportó la muerte de la influencer Paola Márquez en su departamento, quien adquirió reconocimiento en Internet principalmente por su contenido en TikTok, Facebook e Instagram.

Te recomendamos: Aarón Mercury y un hombre se besan y ¡usuarios explotan! “Esto estuvo mal”, ¿se incomodó el influencer? VIDEO

Paola Márquez falleció a los 30 años. / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de la influencer Paola Márquez?

A través de la página oficial del Ayuntamiento de Huehuetlán se informó del fallecimiento de Paola Márquez y se enviaron condolencias a amigos y familiares. Posteriormente, la noticia fue confirmada por su papá a través de Facebook.

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez; hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía; un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”. Papá de Paola Márquez

Posteriormente, compartió detalles sobre las honras fúnebres que se realizarán en honor a la influencer Paola Márquez tras el arribo de su cuerpo a Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán en San Luis Potosí.

Lee: Influencer mexicano presuntamente “desaparecido” tras confesar infidelidad a su expareja: ¿Qué se sabe?

¿Qué se sabe sobre el hallazgo del cuerpo de Paola Márquez?

La muerte de Paola Márquez ha conmocionado a las redes, donde diversos usuarios han manifestado sus condolencias y muestras de cariño. Pese a que la información de las autoridades se mantiene limitada, su última publicación ha generado diversas reacciones.

"¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”, se lee en el post.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado la causa de muerte de la influencer, pero reporteros extraoficiales señalan que podría tratarse de suicidio. De acuerdo con “El sol de San Luis Potosí”, Paola Márquez habría sido encontrada en suspensión incompleta en su habitación.

Dicha información no ha sido confirmada por las autoridades, pero distintas versiones coinciden en que el hallazgo de su cuerpo ocurrió durante la mañana del sábado 30 de mayo por uno de sus familiares, quien al percatarse de la situación, llamó a los servicios de emergencia. Al llegar al inmueble, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Lee: ¿Qué le pasó a Estef Monárrez? Reportan ataque armado al negocio de la influencer; esto es lo que se sabe

Ultima publicación de Paola Márquez en redes. / Redes sociales

¿Quién era Paola Márquez, influencer que fue hallada sin vida en su departamento?

Paola Márquez fue una querida influencer que contaba con casi 2 millones de seguidores en redes. Su contenido estaba principalmente enfocado en estilo de vida y experiencias personales.

Originaria del municipio de Huehuetlán, adquirió popularidad principalmente en TikTok, donde conectó con más de un millón de personas dentro y fuera de su estado de origen.

Lee: Una famosa y su padre son acusados de intentar matar a un cantante: ¡Contrataron a un asesino!