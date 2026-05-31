Sol León es acusada de poseer armas y drogas tras ganar La mansión VIP; así responde

Sol León se coronó como la ganadora de La mansión VIP luego de cuatro semanas dentro del reality show; sin embargo, ahora que se está incorporando a su vida cotidiana, su triunfo se ha visto opacado por las acusaciones de su expareja por supuesta posesión de armas y drogas.

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La empresaria enfrenta acusaciones de su ex tras ganar La mansión VIP. / Redes sociales.

¿Quién es el exesposo de Sol León, ganadora de La mansión VIP?

Sol León construyó gran parte de su imagen pública junto a su exesposo Roberto López; sin embargo, su matrimonio llegó a su fin tras una presunta infidelidad, la cual fue revelada por la influencer en redes sociales.

Desde su separación, Sol León ha utilizado sus plataformas para aconsejar a sus seguidoras a tener independencia financiera y superarse a sí mismas. Debido a la cercanía que ha creado con ella, le han brindado un apoyo incondicional, incluso ahora que enfrenta acusaciones de su ex.

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Sol León ganó 2 millones de pesos en La mansión VIP. / Redes sociales

¿Cómo se enteró Sol de León de las acusaciones en su contra?

A través de una transmisión en vivo desde Puerto Vallarta, donde se reunió con integrantes de La mansión VIP, Sol León contó que sus litigantes le habían informado que próximamente iban a catear su casa. De inmediato, la influencer supo de quién se trataba.

De acuerdo con Sol León, las acusaciones vienen por parte de su ex Roberto López, quien presuntamente habría indicado que posee armas de fuego, “ramitas verdes” y “polvito rosa”. Ante lo ocurrido, la creadora de contenido aseguró que en sus casas de Tijuana y CDMX solo hay excremento de sus perros.

Fiel a su estilo, Sol León ironizó sobre la situación y aseguró que cuando el cateo ocurra desplegará toda una producción de grabación para monetizar todo sobre su supuesta “detención”.

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¿Qué acciones emprenderá Sol León contra su exesposo?

A través de un video en TikTok, Sol León explicó que confiaba en las autoridades mexicanas, por lo que no habló sobre una presunta demanda en contra de su exesposo. Sin embargo, señaló que era una acción muy cobarde de su parte, pues la hizo mientras estaba en La mansión VIP.

“Vuelvo a tocar el tema cuando esto avance, si es que avanza, porque sería una vergüenza que las autoridades tomen en cuenta a este anciano; confío en ustedes más que en nadie”, detalló.

Finalmente, dejó claro que confía en la comunidad que la respalda, la misma que la llevó a ganarse 2 millones de pesos en La Mansión VIP, premio en el que presuntamente estaría interesado su ex.

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