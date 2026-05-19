Famosa influencer mexicana, colaboradora de Kenia Os, anuncia, devastada, el asesinato de su hermano: VIDEO

A unas semanas de que la influencer Mayra Morales denunciara la agresión que sufrió su hermano en pleno antro, una nueva noticia entristece a las redes sociales.

Una reconocida influencer mexicana que ha colaborado con famosos como Luisito Comunica y Kenia Os, reveló recientemente un doloroso momento, pues confirmó la muerte de su hermano, quien trabajaba como taxista. ¿Cuál es la historia?

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Quién es la influencer mexicana que anunció la muerte de su hermano?

La protagonista de esta impactante historia es Ruthi San, influencer y youtuber mexicana con millones de seguidores y reproducciones en diferentes plataformas digitales.

Todo comenzó cuando Ruthi estuvo ausente durante las últimas semanas en redes sociales, ya que sus seguidores estaban acostumbrados a tener contenido diario por parte de la mexicana.

En su cuenta de Facebook, se pudo notar que desde el 24 de abril Ruthi no había compartido nada. Fue entonces que ayer 18 de mayo, abrió su corazón y reveló detalles de la tragedia que azotó a su familia: la muerte de su hermano.

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Ruthi San junto a Kenia Os / FB: Ruti en Japon/ Mexicana en Japón

¿Cómo murió el hermano de la inlfuencer mexicano Ruthi San?

La noticia de la muerte de un taxista en Veracruz comenzó a hacerse viral en redes sociales. Aunque muchos desconocían que el joven asesinado Habib Juárez era hermano de Ruthi, poco después se hizo del conocimiento de internautas.

La creadora de contenido, durante su video de explicación, contó que no quería entrar en detalles de lo ocurrido, ya que también están las investigaciones de por medio:

Fue un momento muy impactante para toda la familia, no quiero entrar en muchos detalles de lo acontecido porque ahorita todavía hay muchas cosas que están en investigación. Ruthi San

En el mismo video, Ruthi se enfocó en ayudar y apoyar a su familia en estos momentos tan difíciles, en especial a su cuñada: “ Enfocarme en mis padres, en mis sobrinos, en mi cuñada, y en toda mi familia. Como todos pueden imaginar, ha sido una situación muy dura ”, relató.

En medios como Imagen del Golfo, señalan que Habib Juárez Castellanos se encontraba laborando como taxista, cuando presuntamente fue víctima de un ataque armado.

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¿Qué contenido hace en redes sociales Ruthi San?

Ruthi San es una influencer y youtuber originaria de Tuxpan, Veracruz, que desde hace más de 20 años vive en Japón. Su popularidad creció gracias a su canal “Ruthi Family Vlogs”, donde comparte aspectos de su vida cotidiana en el país asiático junto a su esposo.

El contenido de la creadora digital se ha enfocado en mostrar diferencias culturales entre México y Japón, además de experiencias familiares y recomendaciones sobre la vida en el extranjero.

Actualmente, su canal supera el millón de suscriptores y la ha convertido en una de las mexicanas más conocidas dentro del mundo del contenido sobre Japón.

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