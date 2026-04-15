Conductores de Cuéntamelo ya! revelan por fin si tienen romance tras apasionado beso: ¿Lo confirmaron?

A inicios de este 2026 se viralizó un momento que capturó la atención del público, luego de que una conductora y un conductor del programa Cuéntamelo ya!, protagonizaran un beso que levantó sospechas de un posible romance entre ambos. A semanas de lo sucedido, ¿revelan relación sentimental?

Conductores de ‘Cuéntamelo ya’ tendrián fricciones entre ellos / IG: @cuentameloyaof

¿Qué conductores de Cuéntamelo ya! se besaron durante el programa?

El momento se dio durante la transmisión de Cuéntamelo ya! del viernes 9 de enero, cuando el programa mostró fragmentos de una escena en la que Ximena Córdoba comparte cuadro con Emmanuel Palomares en la serie Vecinos. Mientras comentaban el clip, una de las conductoras señaló que ambos lucían bien juntos e hizo bromas sobre lo natural que se veía la interacción en pantalla.

Ante esto, Ximena Córdoba precisó que el beso formaba parte de su labor como actriz y que incluso implicó cierto “sacrificio” para la grabación, dejando claro que todo correspondía al ámbito profesional. Fue entonces cuando Carlos Arenas intervino de forma juguetona y, sin previo aviso, se acercó para besarla en plena emisión.

La reacción en el foro fue inmediata, pues el gesto tomó por sorpresa tanto a los presentes como a la audiencia, lo que desató dudas sobre si se trataba de algo planeado o improvisado. Arenas, aludiendo a Emmanuel Palomares, se limitó a decir “ con todo respeto, aquí sí hay ”, sin profundizar más.

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Beso de Carlos Arenas y Ximena Córdoba. / Foto: Redes sociales

¿Ximena Córdoba es la actual pareja de Carlos Arenas, tras beso en Cuéntamelo ya!?

En medio de la celebración por el décimo aniversario del programa Cuéntamelo ya!, Carlos Arenas habló con TVNotas y nos reveló detalles sobre este curioso momento y la posibilidad de una relación entre los protagonistas:

Con Xime en especial me llevo increíble, a ella ya la conocía desde antes. (...) Con ella un poquito más de confianza, sí te puedo decir que nosotros somos una familia, nos queremos muchísimo y sobre todo la base es el respeto. Carlos Arenas

Aunque el conductor no ahondó de más en este shippeo con Ximena Córdoba, fue ella quien sí habló de este tema en Hoy, asegurando que a lo largo de estos meses ha sido cuestionada en muchas ocasiones:

Charly es un amigo, fue una broma que hicimos, la verdad es que sí, todo el mundo pregunta por lo mismo. (...) Pero no hay nada, no inventen chismes, no hay nada personal, trato de no involucrar el amor y el trabajo. Ximena Córdoba

Muchos visualizaban un posible noviazgo entre ambos, pero la verdad parece estar lejana a la de los rumores que los unían.

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¿Quiénes son Carlos Arenas y Ximena Córdoba?

Carlos Arenas es un conductor de televisión mexicano que se ha consolidado como una figura constante en programas de la TV abierta en nuestro país. En su carrera, Arenas ha destacado en programas como:



Venga la alegría ,

, Sale el sol ,

, Cuéntamelo ya!, entre otros.

Por su parte, Ximena Córdoba es una actriz, modelo y conductora originaria de Colombia que ha desarrollado su trayectoria en la televisión latinoamericana, apareciendo en Cuéntamelo ya! y Despierta América.

Paralelamente, ha incursionado en la actuación, participando en series como Vecinos. Su trabajo como actriz le ha permitido ampliar su perfil más allá de la conducción.

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