Vanessa Claudio impacta con su cambio físico y desata ola de críticas: “Cuídate”, dicen sus fans | FOTOS

La conductora Vanessa Claudio sorprendió al mostrar un gran cambio físico que no pasó desapercibido entre sus seguidores, luego de la polémica qué hubo con su ex Carlos Arenas, ¿cómo luce la conductora? Te contamos los detalles.

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Vanessa Claudio y su transformación física: reacciones y críticas de fans. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Vanessa Claudio y su ex Carlos Arenas?

Vanessa Claudio generó polémica tras su cambio físico, en medio de la polémica que la rodeó tras una presunta indirecta dirigida a su expareja Carlos Arenas. A través de sus recientes apariciones y contenido en redes sociales, la presentadora mostró una imagen distinta que de inmediato llamó la atención de la audiencia, abriendo el debate sobre su transformación.

Todo se dio durante la emisión de Cuéntamelo ya! en enero, cuando en el programa se compartieron imágenes del beso que Ximena Córdoba protagonizó con Emmanuel Palomares en un episodio de la serie Vecinos. La escena dio pie a comentarios en la mesa, donde una de las conductoras señaló que ambos se veían bien juntos y bromeó con que el momento había resultado muy natural frente a las cámaras. Ante esas observaciones, Córdoba tomó la palabra para aclarar que se trataba únicamente de una escena y que le había tocado “sacrificarse”, recalcando que todo había sido actuación. Fue entonces cuando Arenas intervino: “¿Sabes qué? Con qué poca agua te ahogas”, y posteriormente se acercó a su compañera y le dio un beso en pleno programa.

Luego del beso entre Arenas y Córdoba, la atención se centró en Claudio, quien compartió un video en su cuenta de TikTok que rápidamente fue interpretado por usuarios como una posible reacción a lo ocurrido. En el clip, la conductora aparece observando un video en su celular, sin mostrar el contenido de la pantalla, mientras suena “Alucín”, tema de Eugenio Esquivel, Grupo Marca Registrada y Sebastián Esquivel. La descripción que acompañó la publicación fue lo que generó mayor atención: “Esa historia ya se contó”, seguida de un emoji de risa.

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Redes reaccionan al cambio físico de Vanessa Claudio con críticas y comentarios negativos. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Vanessa Claudio?

Vanessa Claudio compartió publicaciones recientes en las que dejó ver una transformación física que no pasó desapercibida. En las imágenes, la presentadora aparece con una figura más delgada y con las facciones del rostro más marcadas, lo que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

Como suele ocurrir en redes sociales, la sección de comentarios se llenó rápidamente de opiniones divididas, donde usuarios expresaron su sorpresa ante su aspecto actual. Algunos de los mensajes que se pueden leer en sus publicaciones son:



“ Ya estás muy delgada, Vane, cuídate ”

” “ Estás súper flaquita, Vane, si así te ves en TV, ¿cómo será en persona?”

“Muy bonita y todo, pero se le ve más grande la cabeza que el cuerpo ”

” “¿Y esa calaca? Aún no es Halloween”

“Está quedando pura cabeza”.

Vanessa Claudio suele compartir que hace mucho ejercicio, sin embargo, algunos usuarios señalaron que presuntamente usaría Ozempic, un medicamento que se usa para el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2.

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Vanessa Claudio reaparece más delgada y redes estallan con críticas. / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Claudio?

Vanessa Claudio es una conductora nacida en San Juan, Puerto Rico, el 2 de septiembre de 1983, que ha desarrollado su carrera principalmente en la televisión en México. Estudió Ciencias de la Comunicación, donde se especializó en Publicidad y Relaciones Públicas, y posteriormente se formó como actriz en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Su trayectoria combina la conducción, la actuación y el modelaje.

Tras su paso por concursos de belleza, llegó a México, donde inició su camino en la pantalla con participaciones en la serie El Pantera. Con el tiempo, se integró a programas de entretenimiento como Venga la alegría y “Véngache pa’ cá”, donde se desempeñó como reportera y conductora. También ha participado en producciones dirigidas al público latino en Estados Unidos y ha sido parte de proyectos televisivos relacionados con moda y estilo de vida.

En años recientes, ha continuado su presencia en la televisión con espacios como Al extremo, además de integrarse a distintas ediciones del reality La Academia, incluyendo la emisión conmemorativa por sus 20 años. Su carrera ha estado vinculada a formatos de entretenimiento, donde ha mantenido actividad constante como conductora en la pantalla mexicana.

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