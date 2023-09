Vanessa Claudio llegó a los 40 y dice adiós a la maternidad

“No me quita el sueño”: Dijo Vanessa Claudio sobre ser mamá.

Luego de que Uriel Estrada sorprendió a Vanessa Claudio por su cumpleaños 40 en pleno programa en vivo, la conductora confesó que al llegar a esta edad, ya le dijo ‘adiós’ a la maternidad.

Durante una entrevista en la que habló de este cumpleaños y precisó que va a comenzar una nueva etapa en su vida.

“Cambio de piso. (La maternidad) Es un barco que zarpó y se fue. No es algo que me quite el sueño”, comentó.

Vanessa explicó siempre pensó que si pasaba de cierta edad, ya no sería madre: “Es una decisión sabia, pero yo dije que si me pasaba de cierta edad, ya no quería ser mamá”, dijo.

Uriel Estrada sorprendió a Vanessa Claudio por su cumpleaños 40 en Al Extremo / Instagram: @alextremotv

La exconductora de VLA también dijo que en un momento consideró congelar sus óvulos, pero finalmente no decidió por esta opción.

Finalmente, Vanessa comentó que no ha sido su prioridad ser madre y por eso es algo que al llegar a esta edad, le es fácil soltar.