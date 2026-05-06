Emiliano Aguilar rompe el silencio tras rechazo de Majo Aguilar en colaboración musical: ¿Está enojado?

Emiliano Aguilar respondió a las declaraciones Majo Aguilar, quién señaló que no harían una colaboración juntos, ¿el hijo de Pepe Aguilar ahora se enojó con su prima? Te contamos todos los detalles.

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Luego de que Majo Aguilar descartó colaborar, Emiliano Aguilar responde y aclara si existe tensión familiar. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de una colaboración entre Majo y Emiliano Aguilar?

El pasado 9 de abril, el cantante Emiliano Aguilar compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen que captó la atención de sus seguidores porque en la fotografía aparece abrazando a su prima Majo Aguilar, con quién se reencontró en medio del distanciamiento con su padre Pepe Aguilar y su hermana Ángela Aguilar.

“Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un chin** prima, Majo Aguilar. Aquí ando a la orden”, escribió Emiliano Aguilar, en ese momento comenzaron a surgir los rumores de una posible colaboración musical entre ambos.

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Reencuentro de Emiliano Aguilar y Majo Aguilar. / Redes sociales

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre la colaboración con Emiliano Aguilar?

Majo Aguilar detalló durante una entrevista con medios en el aeropuerto que hasta el momento no hay una colaboración confirmada oficialmente con su primo Emiliano Aguilar, luego del encuentro que tuvieron.

“Debe haber momentos para que se den las cosas, para que todo esté en orden, yo no tengo partidos por nadie, a todos los respeto. Emiliano va muy bien y lo admiro que le que le eche tantas ganas a lo que está haciendo, pero que llegue a su momento y que no se sienta como que: ‘Ay, tomaron equipos’”. Majo Aguilar.

Agregó que tiene muy buena comunicación con su primo y que aunque hablaron de una canción juntos, no es algo que ya esté completamente confirmado porque “es una situación un poco difícil, no quiero tomar partidos porque todos son mis primos, porque quiero mucho a mi tío, porque Emiliano, Leonardo y Aneliz siempre van a ser mis primos”.

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Majo Aguilar negó trabajar en una colaboración con Emiliano Aguilar. / IG: emiliano_aguilar.t, redes sociales y canva

¿Emiliano Aguilar está enojado con Majo Aguilar?

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente TVNotas, Emiliano Aguilar confirmó que la canción con su prima Majo Aguilar ya no se llevará a cabo para evitar una polémica más en la dinastía Aguilar, quiénes ya enfrentan varios problemas, desde la rivalidad entre primas de Ángela y Majo, la baja venta de boletos de Pepe Aguilar y el matrimonio con Christian Nodal.

“No, yo ya hablé con ella, yo la entiendo completamente porque si ella hace esa canción conmigo, puede causar muchos problemas”. Emiliano Aguilar.

A la par, el hijo de Pepe Aguilar relató que decidieron “hacer en otro tiempo la colaboración porque ahorita no, ahorita están las cosas muy intensas por ese lado, aparte tiene sus proyectos, porque fui a comer con ella y me contó los proyectos que tenía”.

Por lo que ahora los fans de Majo y Pepe Aguilar se quedarán con las ganas de escuchar una colaboración de los nietos de Pepe Aguilar, sin embargo, no cerraron la puerta a que en el futuro se lleve a cabo.

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