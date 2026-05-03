Nodal es captado con una niña, ¿tiene otra hija?: Lo acaban las críticas: “En todos lados, menos con su hija”

Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentan un sinfín de polémicas por su relación, entre supuestas infidelidades, rupturas y hasta cancelación de boda. Ahora, el cantante sonorense fue captado con una niña, ¿es su hija escondida? Te contamos todo.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal. / Instagram: @angela_aguilar_

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se separaron?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Pero este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” del sonorense, ya que, anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del cantautor no solo llamó la atención porque es una canción romántica como las que suele escribir, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que Dagna Mata, la modelo del videoclip, presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

Esto desató rumores de una presunta separación entre Ángela Aguilar y Nodal, que fueron desmentidos, luego de que 23 de abril, Kunno difundió en sus redes una imagen tomada al interior de un avión donde aparece junto a la pareja. En la fotografía se observa a los tres abrazados, mientras que el texto que acompaña la publicación, “Felices los tres”. En otra historia, también se les ve juntos a los cantantes en una pista de aterrizaje, mientras que el influencer escribió: “Mis papis”, aunque los internautas no les creyeron y acusaron que las imágenes presuntamente fueron hechas con Inteligencia Artificial (IA).

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Christian Nodal y Ángela Aguilar en medio de las polémicas. / Redes sociales

¿Qué problemas tuvo Christian Nodal en sus conciertos en Chile?

Christian Nodal se presentó en Chile en el Movistar Arena el sábado 2 de mayo, como parte de las dos presentaciones programadas. Inicialmente el cantante se presentaría el 1 de mayo, pero el show fue pospuesto para el 3 de mayo, luego de que que denunció en sus redes sociales, que hubo problemas de logística. De acuerdo con el cantante, sus músicos no lograron llegar a tiempo, pues, al parecer, hubo algunos problemas con JG Music, la disquera de su papá.

“Me da mucha tristeza, mucho coraje. No me llegaron mis músicos. Nosotros salimos directito del palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión, que era llegar a todos ustedes para cumplirles estas dos noches. Falló la logística, otra vez les quedo mal por culpa de terceros”, dijo el cantante.

Además, agregó que “se le avisó desde mi equipo al equipo de logística de JG Music. Se les avisó que, por tiempos, por fechas, distancias y demás, era muy complejo. Se les aconsejó un avión privado, no quisieron hacer ese gasto para los músicos. No se priorizó el descanso de ellos y no se priorizó que pudieran llegar a tiempo. Tuvieron un contratiempo con el clima en CDMX. Yo me acabo de enterar hace una hora”.

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Nodal sigue envuelto en polémicas, ¿tiene una hija escondida? / Redes sociales

¿Quién es la niña con la que fue visto Christian Nodal en Chile?

En medio de todos los problemas de logística, Christian Nodal llegó a Chile para deleitar a sus fans con sus grandes éxitos, pero uno de los momentos que más sorprendió fue cuando interpretó “Dime como quieres” y Ángela Aguilar no salió al para cantar junto a su esposo. Y el cantante fue visto con una niña, pero se trataba de una pequeña fan del sonorense.

La niña fue quién subió al escenario para cantar el tema con él, incluso lo sorprendió al decirle “Te amo, Christian”, lo que provocó la emoción y risa del cantante.

Tras terminar de cantar, Nodal le dio un abrazo a la niña y se retiró del escenario, pero las críticas no faltaron, pues acusaron al cantante de no estar presente en la vida de su hija, fruto de su relación con su expareja, la cantante argentina Cazzu. Entre los comentarios se encuentran:



“Sería más tierno que diga: ‘Te amo, papá. No sé, Christian, piénsalo”.

“Y su hija, bien gracias”.

“Como que muy montado”.

"¿Y su hija?”

Nodal en todas partes, menos con su hija.

“Ah, pero no fuera su hija”.

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