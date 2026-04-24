¿Cazzu le tira a Ángela Aguilar? La argentina hace polémico comentario: “Les canto sin autotune” | VIDEO

Las polémicas entre el triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu continúan y es que ahora ‘la Jefa del trap’ inició su gira de Latinaje en Estados Unidos y algunos apuntan a que un polémico comentario de la argentina está presuntamente dedicado a la cantante de la dinastía Aguilar, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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¿Indirecta de Cazzu a Ángela Aguilar? Redes reaccionan a sus palabras en show. / Instagram: @cazzu

¿Cómo fue el concierto de Cazzu en Chicago?

Cazzu abrió su gira en Estados Unidos con una presentación en The Chicago Theatre el 23 de abril con un recinto totalmente llenos, donde los asistentes pudieron cantar a todo pulmón canciones como “Ódiame”, “Sobre mi tumba” y “Nena trampa” al inicio del concierto.

Además, Cazzu también interpretó temas como “Jefa”, “Dolce”, “Mucha data”, “Brinca”, “Miedo” e “Inti”, donde rompió en llanto, pues es la canción que escribió para su hija. Finalmente cerró “Con otra”, uno de los temas más populares de su repertorio, donde todos los asistentes se unieron en una sola voz para gritar: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra, y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”.

En redes sociales, también se difundió que Cazzu cantó con todo y mariachi “La bikina” en backstage, celebrando y honrando a México.

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Cazzu habla en concierto y desata rumores de indirecta a Ángela Aguilar. / Instagram: @cazzu

¿Cazzu lanza indirecta a Ángela Aguilar durante su concierto?

La noche en Chicago tomó otro rumbo cuando la cantante Cazzu se dirigió al público con un mensaje que, fuera del escenario, provocó polémica. En redes sociales, usuarios comenzaron a enlazar sus palabras el escándalo que rodea a Ángela Aguilar, quien ha estado bajo la lupa por su forma de cantar y desafinar, así como los rumores de una presunta infidelidad de Christian Nodal con ella.

Desde el escenario, Cazzu dijo: “Nuestras muestras de cariño las recibo con mucho amor. Yo me subo acá, les canto sin autotune para que sepan que a veces desafino, que a veces estoy más cansada que otras veces, enferma, triste, a veces demasiado feliz...”.

“Y con todo eso siempre me subo a un escenario y soy la persona más feliz del mundo, muchas gracias. Mi deseo más grande es que comprendan que Latinaje es un proyecto, un álbum, son ustedes… Nos vamos a ir haciendo como una especie de ritual de sanación. Porque yo soy la madre Julieta”, puntualizó la cantante argentina antes de cantar “Con otra”, donde incluso algunos señalan que hace un baile similar al de Ángela Aguilar.

A partir de ahí, la polémica siguió en redes sociales, donde se multiplicaron las versiones que señalaban una posible indirecta a Ángela Aguilar. Mientras algunos usuarios sostienen esa versión, otros consideran que se trata de un mensaje personal sobre su proceso artístico. Entre los comentarios se encuentran:



“Le duele a quien le duele ella es la madre Julieta”

“Yo amé cuaydo dijo que no usa autotune”

“Ella sí canta”

“Ella es demasiado inteligente”.

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¿Cazzu le tiró a Ángela Aguilar? / FB: Cazzu y Ángela Aguilar

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Cazzu?

En junio de 2022 comenzaron a sonar los rumores de una relación entre la argentina y el mexicano, pues se les llegó a ver juntos en diversos eventos. En ese mismo año, Nodal y Cazzu hicieron oficial su relación en la gala a la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, en mayo de 2023 anunciaron que esperaban a su primera hija y después vinieron los conflictos y rumores de infidelidad.

En una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal compartió detalles sobre el momento en que terminó su relación con Cazzu y cómo comenzó su historia con Ángela Aguilar. El intérprete explicó que la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, luego de varios intentos previos por continuar juntos, en un contexto donde ambos buscaban mantener estabilidad por su hija.

“Nosotros ya habíamos terminado 6 veces antes, el 8 fue la definitiva para mí. El 8 de mayo se acabó, para ella, para mí, se acabó… En los últimos meses, rompiendo, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba porque tenemos una hija”, mencionó Nodal a la par que señaló que, aunque hubo esfuerzos por sostener la relación, la dinámica cambió con el tiempo y dejó de haber un vínculo de pareja como antes.

El cantante también explicó que ambos intentaron continuar por su hija, pero la relación tomó otro rumbo. “No quería dejar morir la relación y quería estar presente todos los días para mi hija… los dos luchamos mucho por eso, no se pudo, se acabó la química, éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa y pasión, de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor”, comentó el sonorense durante la entrevista. Por las fechas, debido a que en mayo comenzó a salir con Ángela Aguilar, surgieron los rumores de una posible infidelidad y las diversas criticas a la pareja.

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