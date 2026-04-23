Dagna Mata explota por pago en video de Un vals de Nodal: ¿le pidieron confidencialidad por la separación?

Dagna Mata, modelo del video “Un vals” de Christian Nodal, dio a conocer que el pago de su trabajo en el material del sonorense está condicionado a que firme un acuerdo de confidencialidad, ¿qué dijo la influencer? Te contamos los detalles.

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Dagna Mata acusa condiciones en su pago por video de “Un vals” de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica de Christian Nodal y “Un vals”?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Pero este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” del sonorense, ya que, anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del cantautor no solo llamó la atención porque es una canción romántica como las que suele escribir, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que Dagna Mata, la modelo del videoclip, presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

Tras la polémica, Nodal salió a dar declaraciones: " No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”. Mientras que los Aguilar deslindaron a Ángela Aguilar del video señalando que “cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carecen de sustento”.

“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”, destacaron los Aguilar en un comunicado.

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Video de “Un vals”, la nueva canción de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Qué dijo Dagna Mata sobre su participación en el video “Un vals” de Nodal?

Dagna Mata compartió un video en redes sociales donde dijo que quería “dar por terminada toda esta situación” de la controversia de Christian Nodal, pero “no sin antes contar toda mi verdad” y cómo es que hasta el 22 de abril, día que subió la publicación, no le habían pagado por su trabajo.

“No se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda. Primero, ellos me hablaron directamente desde Instagram, no hubo un casting ni tampoco otro filtro, yo ya estaba seleccionada para salir en el video”, dijo la modelo.

Resaltó que rodaje fue de cuatro días y que también estaban grabando el video de “Incompatibles”, en ese momento le comentaron a la modelo que “mi aspecto no era relevante porque solamente iba a salir unos segundos, por lo que también hubieron muchas escenas que no salieron al final del video”.

“Cuando salió el video yo me di cuenta que mi papel no había sido como un extra, sino como una persona protagonista al igual que el otro actor que estuvo ahí. En ese momento, me di cuenta que la historia que querían contar conmigo a través de mi imagen, era muy equivocada porque no me pareció justo ni lo que hicieron con mi imagen ni el daño que querían hacer a otros artistas, yo simplemente estaba mostrando mi apoyo como lo que hago siempre ante las injusticias”. Dagna Mata.

Mencionó que en diversas ocasiones le han dicho que se parece a Cazzu y es algo que se pueden ver en sus publicaciones, sin embargo, ella reiteró que no quería involucrarse en polémicas relacionadas al triángulo amoroso entre la argentina, Nodal y Ángela Aguilar.

“Ellos me comentaron que ellos no conocían ninguna controversia ni a ninguna artista porque en España no son conocidos. En el momento en el que ellos decidieron bajar el video, me estaban dando la razón, sabiendo que ellos habían ocasionado un daño”, dijo Dagna Mata.

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Dagna Mata, modelo del video de “Un vals” de Nodal. / Redes sociales

¿Por qué no le han pagado a Dagna Mata?

Dagna Mata confirmó que para darle el pago correspondiente de su trabajo en “Un vals” le ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad y no dar declaración alguna de la polémica, pues sino no le pagarían.

“Me empezaron a mandar mensajes diciéndome que no subiera nada del tema, que simplemente no dijera nada, cuando era evidente que habían utilizado mi imagen para ocasionar un año. Después me ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad y para no salir a dar ninguna declaración, simplemente aceptar que yo había aceptado ese trabajo y siendo consciente de algo que es mentira”. Dagna Mata.

Hasta el momento solo le llegó una parte del pago que debían realizarle en treinta días, pues “han condicionado mi segundo pago a costa de firmar el contrato de confidencialidad. Solamente quiero que sepan que hay algo más grande que el dinero no puede comprar y es la dignidad, yo no voy a regalar mi trabajo de hace muchos años ni tampoco mi espacio de trabajo, como son mis redes sociales, porque es la única herramienta que tengo para alzar la voz”.

Sin embargo; la joven no han hablado acerca de la presunta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. ¿Será que por eso querían contrato de confidencialidad?

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