Dagna Mata usa canción de Cazzu en plena polémica por el video de Christian Nodal ¿es team la Jefa?

Cuando parecía que la tormenta comenzaba a calmarse, Dagna Mata alboroto la situación. La modelo del video “Un vals” de Christian Nodal sorprendió al utilizar canciones de Cazzu en sus redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como indirecta en medio del ruido por su parecido con la rapera argentina y con Ángela Aguilar. El detalle no pasó desapercibido.

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¿Por qué Dagna Mata usó una canción de Cazzu tras el estreno de “Un vals” de Christian Nodal?

La polémica tomó fuerza luego de que Dagna Mata publicara un video en Instagram acompañado de la canción “Con otra” de Cazzu. El clip muestra imágenes del detrás de cámaras del rodaje del videoclip “Un vals”, donde se observa un ambiente relajado entre el equipo, risas, complicidad y momentos previos a las tomas oficiales.

Lo que encendió las alarmas no fue solo la elección musical, sino el fragmento de la letra que se alcanza a escuchar: “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar...”

Para muchos usuarios, el audio parecía demasiado específico como para ser casual, sobre todo porque desde el estreno del video oficial de Christian Nodal, las comparaciones entre Dagna Mata, Cazzu y Ángela Aguilar no han cesado en TikTok, Instagram y X.

La sospecha creció aún más cuando sobre el video apareció una frase escrita por la propia modelo: “Educándome como una jefa”, una expresión que de inmediato fue vinculada con Cazzu, apodada por sus seguidores como la Jefa.

¿Dagna Mata se parece a Cazzu y Ángela Aguilar? Las redes no dejan pasar el tema

Desde que se liberaron las primeras imágenes de “Un vals”, miles de usuarios comenzaron a comentar el parecido físico de la modelo con la cantante argentina y con la esposa de Christian Nodal. Las reacciones fueron tan virales que incluso surgieron apodos que mezclaban ambos nombres.

“¡No manchen, me asusté! ¿Alguien más pensó que era Cazzu? Es igualita” ;

; “De perfil Angelita y de frente Cazzu, Nodal eres un crack” ;

; “Ahora todos pensamos que está enamorado de Cazzu y que solo está con Ángela por contrato…” ;

; “¡Logró lo que quería: hacer miles de vistas en su video! Todos caímos” ;

; “Ya me di cuenta de que a Nodal le gusta darles cuerda a los haters”.

Estas reacciones llevaron a muchos a pensar que la elección de Dagna Mata no fue casual, sino una estrategia para generar conversación, especialmente luego de que un lanzamiento previo de Nodal pasara casi desapercibido.

Video de “Un vals”, la nueva canción de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Qué dijo Dagna Mata sobre las comparaciones y el escándalo con Cazzu?

Ante la avalancha de mensajes y señalamientos, Dagna Mata decidió pronunciarse públicamente. En un mensaje compartido en redes sociales, expresó su incomodidad por la manera en que se ha involucrado a otras artistas en esta polémica.

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”, escribió.

La modelo también agradeció a quienes han seguido su carrera y defendió su trayectoria profesional, dejando claro que su presencia en el videoclip no es producto del azar ni de un escándalo mediático.

Además, recordó que “Un vals” no es su primer trabajo frente a las cámaras, pues ha participado en proyectos con artistas como Nicki Nicole, El Alemán y Kenia Os, consolidando poco a poco su camino en la industria.

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¿Christian Nodal tuvo algo que ver con la elección de Dagna Mata para el video?

Mientras la conversación seguía creciendo, el director del videoclip decidió aclarar los rumores. Afirmó que la selección de Dagna Mata fue decisión suya y no de Christian Nodal.

“Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España que tampoco es tan fácil conseguir, nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos, en este caso la elección fue mía”, explicó.

Por su parte, Christian Nodal también compartió un mensaje reflejando la presión que ha vivido en medio del escándalo: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.

La controversia escaló a tal punto que el cantante retiró el video promocional de “Un vals” de TikTok y otras plataformas, aunque el video oficial en YouTube ya supera el millón de reproducciones.