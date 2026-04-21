¿Esmeralda Camacho y Nodal juntos tras ‘crisis’ con Ángela Aguilar? Desata sospechas por viaje a Sonora

Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, ha estado alejada de la polémica y rumores de separación del cantante con Ángela Aguilar, por lo que presumió un viaje que hizo, aunque levantó sospechas, ya que pudo ser a Sonora, lugar donde nació el intérprete de ‘Adiós amor’. Te contamos todos los detalles de esto.

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Esmeralda Camacho deja a un lado controversia de rumores de separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. / Foto: Redes sociales.

Así fue el viaje que presumió en redes sociales Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal

En medio de los rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, que ha tenido a todos pendientes del tema, Esmeralda Camacho, violinista, compartió en sus redes sociales oficiales que se encuentra feliz y presumió un viaje que realizó.

Sin embargo, en una de sus historias de Instagram, la violinista escribió la palabra ‘Sonora’, tierra que vio nacer a Nodal, por lo que se comenzó a rumorar si se había reunido con el cantante, si era algún tipo de indirecta o solamente fue coincidencia.

Al parecer, Esmeralda viajó, sin que hasta el momento se sepa a qué estado de la República, a un evento privado, ya que lucía elegante en él.

Cabe destacar que en su red social de Instagram tiene una carpeta con el nombre de ‘Sonora’, pero aparentemente se trata de un proyecto musical.

Hace un par de días compartió en esta carpeta un video donde está tocando el violín y bailando en el evento privado, pero también hay más material de otras fechas, que abarcan desde junio de 2025 hasta la actualidad.

Esmeralda Camacho promocionó una historia en sus redes sociales con la palabra ‘Sonora’, lugar donde nació Christian Nodal / Foto: Instagram/@esmeralda_canape.



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¿Quién es Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho es una música profesional que se ha especializado en violín y forma parte de la sección de cuerdas que acompaña a Chistian Nodal en sus diferentes giras y conciertos.

Su carrera profesional se ha centrado en ser la violinista de Nodal, donde se ha dado mayormente a conocer por la popularidad del artista.

También ha colaborado en diversas agrupaciones, así como su participación en eventos sociales y culturales.

Algunos de los grupos y artistas con los que Esmeralda Camacho ha colaborado son: Mago de Oz y Belanova.

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¿Cuál es la polémica sobre la presunta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Hace algunos días comenzó el rumor de la separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se encuentran casados por el civil desde julio de 2024.

Esta polémica y rumores iniciaron por varios motivos, uno de ellos es tras la aparición de una modelo similar a la ex de Nodal en el video de la canción “Un vals”, lo que presuntamente causó molestias en Aguilar.

Otros rumores también están relacionados con una presunta infidelidad por parte del cantante regional mexicano, según el periodista Javier Ceriani. El comunicador señaló que le estaría siendo infiel con una dominicana, que reside en Miami.

Cabe recordar que Christian Nodal también reveló que se aplazó su boda con Ángela, lo que desató aún más las especulaciones de que su relación presuntamente terminó.

Sin embargo, el cantante señaló que tomaron esta decisión debido a la inseguridad que vive el estado de Zacatecas, ya que quieren hacer la ceremonia en dicha entidad de la República.

Hasta el momento, ninguna versión está confirmada; todos son rumores sobre dicha separación, pero con el paso de los días estos han ido en aumento.