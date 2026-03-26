Esmeralda Camacho da la cara y responde a las críticas tras alejarse de México ¿Quiere olvidar a Nodal?

La violinista Esmeralda Camacho volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir un mensaje en sus redes sociales, en medio de la polémica que la vincula con Christian Nodal. En esta ocasión, la controversia se intensificó tras un viaje que realizó, ya que algunos usuarios cuestionaron el origen de los recursos para costear su estancia. Ante los comentarios, Esmeralda decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje acompañado de imágenes de su experiencia en el extranjero.

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Esmeralda Camacho / Redes sociales

¿Por qué vinculan a Esmeralda Camacho con Christian Nodal?

El nombre de la violinista Esmeralda Camacho comenzó a circular junto al de Christian Nodal desde finales de 2025, cuando surgieron versiones en redes sociales que apuntaban a un supuesto vínculo más allá de lo profesional. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.

A pesar de ello, la cercanía laboral entre ambos y la presencia constante de Esmeralda en el entorno musical del artista alimentaron las especulaciones. Estas versiones se mantuvieron activas en plataformas digitales, donde usuarios han seguido cada movimiento de la joven.

El tema también ha cobrado relevancia debido a que Christian Nodal está casado con Ángela Aguilar, lo que ha incrementado el interés mediático en cualquier situación relacionada con su círculo cercano.

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¿Qué dijo Esmeralda Camacho sobre su viaje a Japón?

La violinista Esmeralda Camacho publicó una historia en Instagram en la que respondió de manera directa a las críticas que surgieron tras su viaje. En su mensaje, dejó claro que el logro fue resultado de su propio esfuerzo profesional.

“Lo soñé tanto, lo trabajé intensamente. Me lo pagué sola... Lo hice cansada, lo hice con miedo, con incertidumbre, a veces enferma, en ocasiones sola, otras en equipo… pero lo hice”, Esmeralda Camacho

Las palabras fueron interpretadas por usuarios como una respuesta directa a quienes señalaron que el viaje pudo haber sido financiado por Christian Nodal, en medio de los rumores que los relacionan sentimentalmente. Algunos señalamientos que circularon en redes fueron:



“Pagado por Nodal me encanta”

“Ya viene mayo el mes de la cosquilla de Nodal”

"¿Ahí anda Nodal contigo?”

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Esmeralda Camacho / Captura de pantalla

¿Esmeralda Camacho ya no trabaja con Christian Nodal?

Otro de los puntos que generó conversación fue la ausencia de Esmeralda Camacho en recientes presentaciones del cantante. La situación llamó la atención de seguidores, quienes notaron que la violinista no formaba parte de los últimos conciertos.

Posteriormente, usuarios detectaron un cambio en su perfil de Instagram, donde eliminó el nombre de Christian Nodal de la lista de colaboradores con los que trabaja. Este ajuste en su biografía fue interpretado como una posible señal de distanciamiento profesional.

Hasta ahora, la joven no ha emitido una declaración directa sobre su salida del equipo del cantante. Sin embargo, en redes sociales han surgido versiones que apuntan a que ya no forma parte de su grupo de músicos.

Algunas reacciones de usuarios incluso sugieren que habría sido despedida, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial por ninguna de las partes involucradas.

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